Ένας οδηγός που έλαμψε στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στην Ουγγαρία κατακτώντας το καλύτερο έως τώρα αποτέλεσμά του στο σπορ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας μας προσέφεραν μία τρομερή μάχη για την pole position. O Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να εκθρονίσει από την κορυφή τον Μαξ Φερστάπεν με την 104 pole της καριέρας του και ο αυριανός αγώνας προβλέπεται συναρπαστικός.

Ωστόσο, πιο πίσω ένας οδηγός έλαμψε με την εμφάνισή του στο Χανγκαρόρινγκ. Ο λόγος για τον Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo. O Κινέζος οδηγός είχε φέτος ως καλύτερη επίδοση σε κατατακτήριες δοκιμές την 11η θέση. Αύριο στο Grand Prix θα εκκινήσει πέμπτος, στην τρίτη σειρά της εκκίνησης, προκαλώντας τεράστια έκπληξη.

«Είμαι τρομερά χαρούμενος. Η ομάδα μου έδωσε ένα μονοθέσιο για να μπω στο Q3. Ήμουν συνέχεια στο όριο, ήξερα πως έχω το ρυθμό, ήμουν και πρώτος σε κάποιο σημείο. Είμαι πολύ χαρούμενος κι ας έκανα και μερικά λάθη», είπε ο Ζου στην κάμερα του F1TV.

Bouncing back. 👏@ZhouGuanyu24 picks up his highest qualifying result in P5 with @ValtteriBottas in P7! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/iEVw0fdxqa