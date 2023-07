Ο Βρετανός οδηγός της McLaren ήταν απογοητευμένος για το γεγονός πως δεν κατάφερε να πάρει την pole position στον αγώνα της Formula 1 στο Χανγκαρόρινγκ.

Η McLaren επιβεβαίωσε για ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με τη βελτιωμένη MCL60. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησαν τις θέσεις 3 και 4 στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Νόρις βρέθηκε λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman, Λιούις Χάμιλτον, και το αποτέλεσμα τον ικανοποίησε αλλά ταυτόχρονα τον απογοήτευσε. Μιλώντας μετά το τέλος του Q3, o Βρετανός εξήγησε πως μπορούσε να είναι εκείνος στην pole position: «Νομίζω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος. Αν είσαι ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από την pole position τότε πιστεύεις πως έπρεπε να είσαι εσύ στην pole position. Συνολικά είμαι χαρούμενος με το 3-4 που κάναμε ως ομάδα, είναι καλό το τριήμερό μας. Προσωπικά ως οδηγός δεν είμαι χαρούμενος, έκανα πολλά λάθη και αυτό μου κόστισε».

Όταν ρωτήθηκε από την Ντάνικα Πάτρικ για το τι θα μπορούσε να βελτιώσει, ο οδηγός της McLaren είπε: «Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις. Έπρεπε να έχω κάνει έναν καλύτερο γύρο, δεν ήταν καθαρός ο τελευταίος μου. Πάντα υπάρχει o παράγοντας του ρίσκου. Δεν ξέρω την ακριβή μου διαφορά από την πρώτη θέση, αλλά αν είναι ένα δέκατο, ξέρω πως θα μπορούσα να βρω ένα δέκατο. Είμαι χαρούμενος βέβαια με την τρίτη θέση, είναι καλό αποτέλεσμα για αύριο».

