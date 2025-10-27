Ο Μονεγάσκος έμεινε ανακουφισμένος από τον τρόπο που ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Μεξικό, καθώς κατάφερε να κρατηθεί στη 2η θέση.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ανέβηκε ξανά στο βάθρο της Formula 1, μετά από έναν έντονο αγώνα στο Μεξικό, ο οποίος κρίθηκε στα τελευταία λεπτά χάρη στο Virtual Safety Car που προκάλεσε η εγκατάλειψη του Κάρλος Σάινθ με τη Williams. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari άντεξε την πίεση του Μαξ Φερστάπεν, που πλησίαζε ταχύτατα με φρέσκα μαλακά ελαστικά, και κατέκτησε τη 2η θέση στο Autódromo Hermanos Rodríguez.

Why the Virtual Safety Car was used on Lap 70 in Mexico... ⚠️⤵️



Carlos Sainz spun and stopped at Turn 14 and the car began smoking, meaning marshals would need to enter the track causing a VSC to be deployed 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/WspBSb8Zyz October 27, 2025

Ένα θετικό τριήμερο

Μετά το τέλος του αγώνα στο Μεξικό, ο Λεκλέρ μίλησε για την απόδοσή του το τριήμερο, στο οποίο ανέβηκε και πάλι στο βάθρο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο αγώνας στο Όστιν ήταν ήδη πολύ θετικός, αλλά το να επιστρέφω ξανά στο βάθρο είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που βρίσκομαι ξανά σε αυτό το απίθανο βάθρο», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

Αίσιο τέλος στη μάχη με τον Φερστάπεν

Στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Μεξικού, ο Μαξ Φερστάπεν πλησίαζε με γοργό ρυθμό τον Μονεγάσκο, ο οποίος πάλευε να κρατηθεί μπροστά. Για καλή του τύχη, η εγκατάλειψη του Κάρλος Σάινθ επέφερε την εμφάνιση του Virtual Safety Car, το οποίο διήρκησε τόσο όσο ώστε να τερματίσει 2ος ο Λεκλέρ.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν είδα το VSC στο τέλος. Τα ελαστικά μου είχαν τελειώσει εντελώς και έβλεπα τον Μαξ να έρχεται με τα μαλακά ελαστικά. Ήταν δύσκολο, αλλά το VSC με έσωσε στο τέλος», είπε ο Λεκλέρ για τη μάχη με τον οδηγό της Red Bull Racing.

Το VSC όχι μόνο ανέκοψε την επίθεση του Φερστάπεν, αλλά και προστάτευσε τον Λάντο Νόρις και τον Όλι Μπέρμαν από την απειλή του Όσκαρ Πιάστρι, φέρνοντας ισορροπία στη μάχη των McLaren.