Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αρνήθηκε πως ψάχνει νέο οδηγό για την ομάδα του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, φήμες κάνουν το «γύρο» του διαδικτύου πως η Scuderia Ferrari θέλει να αλλάξει τη σύνθεση των οδηγών της στη Formula 1. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ έχουν συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2024, ωστόσο τα σενάρια για το μέλλον τους είναι πολλά.

Ο Λεκλέρ έχει παραδεχθεί πως οι συνομιλίες για νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Μαρανέλο έχουν ξεκινήσει, με τον Μονεγάσκο να θεωρείται το μέλλον των «κόκκινων». Το ίδιο δεν συμβαίνει όμως με τον Κάρλος Σάινθ. Στο περιθώριο του αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που θέλουν τον Ισπανό εκτός Ferrari και στη θέση του τον Άλεξ Άλμπον της Williams.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μιλώντας στο motorsport.it, διέψευσε το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τον Ταϊλανδό οδηγό: «Δεν ξέρω από πού βγήκαν αυτές οι ιστορίες. Στο παρελθόν ο Άλμπον ήταν οδηγός μου και είμαστε φίλοι. Αν κάποιος ρεπόρτερ με ρωτήσει αν ο Άλμπον κάνει καλή δουλειά, τότε θα πω ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως ενδιαφέρομαι να τον πάρω στην ομάδα μου. Ο Άλεξ έχει επίσης συμβόλαιο και για το 2024».

