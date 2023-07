Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να συνεχίζει επί ευρωπαϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στο Χανγκάρορινγκ της Ουγγαρίας.

Έπειτα από μία εβδομάδα ανάπαυλας, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με το ενδέκατο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Ουγγαρίας, το τριήμερο 21-23 Ιουλίου. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από τον αγώνα στο Σίλβερστον ταξιδεύουν και πάλι επί ευρωπαϊκού εδάφους για ένα τριήμερο με πλούσια ιστορία, ενώ το καλοκαιρινό διάλειμμα πλησιάζει.

Ο πρώτος αγώνας στην Ουγγαρία πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1986. Η διαδρομή για πολλούς είναι το «Μονακό δίχως μπαριέρες», λόγω των κλειστών στροφών του και των μικρών ευθειών. Η διαδρομή στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4.381 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 70 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 8. Νικητής το 2022 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Χάμιλτον με χρόνο 1:16,627.

