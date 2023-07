Ο «Mr Bean» βρέθηκε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας της Γκούντγουντ, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην ανάβαση.

Γνωστός για την αγάπη του στα γρήγορα αυτοκίνητα, ο Ρόουαν Άτκινσον δεν λέει ποτέ «όχι» σε μία ευκαιρία να οδηγήσει σε πίστα. Ο διάσημος Άγγλος ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ, καλεσμένος της Toyota.

Ο ίδιος είναι κάτοχος ενός GR Yaris και στην ανάβαση οδήγησε το αγωνιστικό GR Yaris H2, το οποίο έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί υδρογόνο. Μάλιστα ως συνοδηγό στην ανάβαση είχε τον Ιάπωνα Καζούκι Νακαζίμα, πρώην οδηγό της Formula 1 και νικητή τρεις φορές στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Ed Foster chatted to Rowan Atkinson about the hydrogen-powered GR Yaris at the @fosgoodwood. He also praised the GR Yaris and shares his cautious run up the hill with co-driver Kazuki Nakajima. #TGR pic.twitter.com/GP2MWJmhxB