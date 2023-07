Ο Αυστραλός οδηγός θέλει από την πρώτη στιγμή της επιστροφής του στο grid της Formula 1, να δείξει τις δυνατότητές του.

Στο προσεχές Grand Prix Ουγγαρίας, θα δούμε έναν γνώριμο οδηγό να εμφανίζεται και πάλι στο grid. Έπειτα από οκτώ μήνες μετά το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Ντάνιελ Ρικάρντο επιστρέφει στη Formula 1 για λογαριασμό της Scuderia AlphaTauri.

O Αυστραλός οδηγός αντικαθιστά τον Νικ Ντε Βρις, ο οποίος δεν έπεισε τους ανθρώπους της Red Bull Racing με τις επιδόσεις του. Η επιστροφή του αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν πολυαγαπημένο οδηγό που έχει πολλά να αποδείξει.

Για την επιστροφή του στη Formula 1 o Ρικάρντο μίλησε στο F1.com. O 34χρονος αναφέρθηκε στις προσδοκίες που έχει η Red Bull από αυτόν, όμως δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τι ακριβώς μπορεί να περιμένει στους επόμενους αγώνες.

