F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Μ. Βρετανίας
Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing «καλπάζουν» προς τους φετινούς τίτλους της Formula 1.
» Τι έγινε στο GP M. Βρετανίας
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|255
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|156
|3
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|137
|4
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|121
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|83
|6
|George Russell
|MERCEDES
|82
|7
|Charles Leclerc
|FERRARI
|74
|8
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|44
|9
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|42
|10
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|31
|11
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|17
|12
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|16
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|11
|14
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|5
|16
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|18
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|2
|19
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|20
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|411
|2
|MERCEDES
|203
|3
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|181
|4
|FERRARI
|157
|5
|MCLAREN MERCEDES
|59
|6
|ALPINE RENAULT
|47
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|11
|8
|HAAS FERRARI
|11
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|9
|10
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2