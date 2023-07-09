F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Μ. Βρετανίας

Κώστας Παστρίμας
F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Μ. Βρετανίας
Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing «καλπάζουν» προς τους φετινούς τίτλους της Formula 1.

» Τι έγινε στο GP M. Βρετανίας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT255
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT156
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES137
4Lewis HamiltonMERCEDES121
5Carlos SainzFERRARI83
6George RussellMERCEDES82
7Charles LeclercFERRARI74
8Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES44
9Lando NorrisMCLAREN MERCEDES42
10Esteban OconALPINE RENAULT31
11Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES17
12Pierre GaslyALPINE RENAULT16
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES11
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI5
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT2
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT411
2MERCEDES203
3ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES181
4FERRARI157
5MCLAREN MERCEDES59
6ALPINE RENAULT47
7WILLIAMS MERCEDES11
8HAAS FERRARI11
9ALFA ROMEO FERRARI9
10ALPHATAURI HONDA RBPT2

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