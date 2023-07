Παρελθόν είναι με κάθε επισημότητα ο Νικ Ντε Βρις από τη Scuderia AlphaTauri, με τον Αυστραλό να τον αντικαθιστά από το επόμενο κιόλας Grand Prix.

Μόλις δέκα αγωνιστικά τριήμερα χρειάστηκαν ώστε η Red Bull να αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Νικ Ντε Βρις στη Scuderia AlphaTauri. Ο Ολλανδός δεν έπεισε τους «ταύρους» με τις επιδόσεις του δίπλα στον Γιούκι Τσουνόντα και είναι πλέον παρελθόν από την ιταλική ομάδα.

Τη θέση του θα πάρει ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος θα αγωνιστεί στην AlphaTauri με τη μορφή δανεισμού από τη Red Bull Racing, στην οποία είναι τρίτος οδηγός. Ο Αυστραλός έχασε τη θέση του στη Formula 1 στο τέλος του 2022 έπειτα από δύο κακές σεζόν στη McLaren και θέλει πλέον να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του στην οικογένεια της Red Bull.

O 33χρονος Αυστραλός θα είναι στο δυναμικό της ομάδας της Φαέντσα από τον επόμενο μάλιστα αγώνα στην Ουγγαρία το τριήμερο 21-23 Ιουλίου.

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.



