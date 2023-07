O Αυστραλός φαίνεται πως έχει βρει την ταχύτητα που είχε χάσει και σημείωσε πολύ ανταγωνιστικά περάσματα στις δοκιμές του Σίλβερστον.

Η Pirelli το διήμερο 11-12 Ιουλίου πραγματοποίησε δύο ημέρες δοκιμών στην πίστα του Σίλβερστον, με πειραματικά ελαστικά για το 2024. Εκεί βρισκόταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος οδήγησε την Τρίτη τη Red Bull RB19 με την οποία ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την έκτη του σερί νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον έγκυρο δημοσιογράφο Λόρενς Μπαρέτο, ο Αυστραλός εντυπωσίασε με τα περάσματά του στην πίστα του Σίλβερστον. Ο ταχύτερος χρόνος του ήταν στο 1:27,415. Αυτή η επίδοση είναι κατά 0,7 δευτερόλεπτα πιο αργή από το χρόνο της pole position που κατέκτησε ο Φερστάπεν το περασμένο Σάββατο.

Back to the grid and it feels this good. 🤩 pic.twitter.com/I822arT99G