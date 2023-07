Η βρετανική ομάδα πήρε… φόρα έπειτα από το εξαιρετικό αποτέλεσμα του Σίλβερστον και θέλει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την MCL60.

Δίχως αμφιβολία η έκπληξη του φετινού Grand Prix Μ. Βρετανίας της Formula 1 στο Σίλβερστον δεν ήταν άλλη από τη McLaren Racing. Η βρετανική ομάδα αξιοποίησε στο έπακρο το νέο της αεροδυναμικό πακέτο που άλλαξε σε τεράστιο βαθμό την MCL60 και εντυπωσίασε.

Στα χέρια των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι ήταν το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο πίσω από τη Red Bull RB19. Μάλιστα, στο Grand Prix οι δύο οδηγοί τερμάτισαν στις θέσεις 2 και 4 και εκτόξευσαν την ομάδα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Όμως στην ομάδα του Ουόκινγκ δεν επαναπαύονται και θα συνεχίσουν την επιθετική τους στρατηγική. Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, επιβεβαίωσε πως η ομάδα του ετοιμάζει κι άλλες αναβαθμίσεις για τους επόμενους αγώνες.

«Στην Ουγγαρία θα έχουμε κι άλλες αναβαθμίσεις που θα μας βοηθήσουν στον τομέα της βελτίωσης του ρυθμού αγώνα. Θα είναι διαθέσιμα τα νέα εξαρτήματα και για τους δύο οδηγούς μας. Όπως κάθε άλλη ομάδα, έτσι κι εμείς θα φέρνουμε αναβαθμίσεις στους επόμενους αγώνες. Αυτό γίνεται επειδή όταν ξεκινήσαμε τον πλήρη ανασχεδιασμό του μονοθεσίου μας, ξεκλειδώσαμε επιπλέον απόδοση. Λόγω των βελτιώσεών μας, βλέπουμε πως η αεροδυναμική εξέλιξη του μονοθεσίου μας είναι πολύ αποδοτική. Όταν είμαστε έτοιμοι στο εργοστάσιο, τότε εγκρίνουμε την παραγωγή εξαρτημάτων. Οπότε να περιμένετε περισσότερες αναβαθμίσεις ακόμη και μετά την Ουγγαρία», δήλωσε ο Ιταλός.

