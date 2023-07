Ο οδηγός της Ferrari αποδέχθηκε το γεγονός πως το μονοθέσιό του δεν ήταν αρκετά ανταγωνιστικό για ένα καλό αποτέλεσμα στον αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον.

Έπειτα από τη θετική εμφάνιση στον αγώνα της Αυστρίας, η Scuderia Ferrari περίμενε πως θα δώσει μάχες για το βάθρο και στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ωστόσο η πραγματικότητα αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά πολύ διαφορετική.

Έπειτα από το 4-5 στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, τα μονοθέσια της Ferrari περιορίστηκαν στις θέσεις 9 και 10 στα αποτελέσματα της Κυριακής. Μπορεί εκ του αποτελέσματος να φαίνεται ότι ακολούθησε το λάθος δρόμο στη στρατηγική, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο Σαρλ Λεκλέρ μίλησε για την απόδοση της ομάδας του και αποδέχθηκε την κατωτερότητα της SF-23: «Όταν δεν έχουμε το ρυθμό που θέλουμε, αυτό κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα και μας φέρνει σε μία θέση που μετά τα βάζουμε με την τύχη μας. Σίγουρα το σημείο στο οποίο εμφανίστηκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας δεν μας βοήθησε και ευνόησε παράλληλα πολλούς άλλους οδηγούς. Δεν έχουμε την απαραίτητη ταχύτητα, αλλά έτσι έχει η ζωή».

