Ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης κάνει το επόμενο βήμα με το Eurocup-3

O ταλαντούχος οδηγός θα εκπροσωπήσει και φέτος την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές πίστες!

Νέα σεζόν, νέος θεσμός, νέο μονοθέσιο, νέες προκλήσεις για τον Τζώρτζη Μαρκογιάννη! Μετά από τρεις σεζόν στον ανταγωνιστικό θεσμό της Ιταλικής Formula 4, ο νεαρός Έλληνας οδηγός κάνει το επόμενο βήμα και φέτος θα αγωνίζεται στο νεοσύστατο θεσμό Eurocup-3.

Αρχής γενομένης από το προσεχές Σαββατοκύριακο, 15-16 Ιουλίου!

Πρόκειται ένα πρωτάθλημα που απευθύνεται σε «αποφοίτους» της F4 και αποτελεί προθάλαμο για τη Formula 3. Έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει αγώνες σε 5 διαφορετικές χώρες, σε πίστες γνωστές από τον μαγικό κόσμο της Formula 1. Όσο για το grid, εκεί συναντάμε ταλέντα από κάθε άκρη του πλανήτη.





Τα αγωνιστικά μονοθέσια παρέχονται και σε αυτό το θεσμό από την Tatuus, ωστόσο έχουν πολύ ισχυρότερους, 4κύλινδρους κινητήρες (Alfa Romeo by Autotecnica Motori). Αυτοί αποδίδουν 270 άλογα, με επιπλέον boost 25 αλόγων με λειτουργία push-to-pass.

O Μαρκογιάννης θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Palou Motorsport, μίας από τις ανερχόμενες δυνάμεις στις μικρότερες κατηγορίες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με συνιδρυτές τον Ramon και τον Άλεξ Παλού, πρωταθλητή του 2021 στο IndyCar Series.

Muy ilusionados con este nuevo reto. Palou Motorsport participará en la Eurocup-3. Vamos a por ello! Thrilled to announce that Palou Motorsport will take part in the Eurocup-3. Let’s go! #PalouMotorsport pic.twitter.com/QQg5mAkmPO

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα ενταχθώ στο δυναμικό της Palou Motorsport για τους υπόλοιπους γύρους της σεζόν του 2023 για το Eurocup-3, αρχής γενομένης από τον επόμενο αγώνα, στο Zandvoort. Μετά από δυόμιση χρόνια στην Ιταλική Formula 4, ήρθε η ώρα να συνεχίσω σε μία υψηλότερη κατηγορία. Σε μία πρόκληση την οποία είμαι πανέτοιμος να αντιμετωπίσω, ειδικά με μία ομάδα όπως η Palou, τα μέλη της οποίας με έχουν υποδεχθεί με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή την αγωνιστική “οικογένεια”. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε φέτος και αισιοδοξώ πως θα πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους», δήλωσε ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

Ο θεσμός έχει ήδη επισκεφτεί το Σπα-Φρανκορσάμπ στο Βέλγιο, τη Μότορλαντ Άραγκον στην Ισπανία και τη θρυλική Μόντσα στην Ιταλία.

🇬🇧I’m excited to announce that I will be joining Palou Motorsport for the remaining rounds of the @Eurocup3 season, starting from the next racing weekend at Zandvoort.

🇬🇷Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως θα αγωνιστώ με την @PalouMotorsport στο Eurocup3! pic.twitter.com/5wiqveRS7U