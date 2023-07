Ο Πιτ και ο... teammate του στην APX GP, Ντέιμσον Ίντρις, συμμετείχαν στο τελετουργικό κομμάτι πριν την έναρξη του Grand Prix Μ. Βρετανίας.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Grand Prix Μ. Βρετανίας έγιναν τα πρώτα γυρίσματα για την επερχόμενη ταινία με θέμα τη Formula 1 και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Μάλιστα δύο μονοθέσια στα χρώματα της APX GP πραγματοποίησαν γύρους στο Σίλβερστον, ενώ η ομάδα είχε και δικό της γκαράζ.

Για τις ανάγκες της ταινίας, οι δύο οδηγοί Σόνι Χέιζ (Μπραντ Πιτ) και Τζόσουα Πιρς (Ντέιμσον Ίντρις) παρατάχθηκαν δίπλα στους 20 της F1 κατά τη διάρκεια του τελετουργικού κομματιού. Στη συνέχεια περπάτησαν προς το πίσω μέρος του grid, όπου βρίσκονταν τα δύο μονοθέσια.

Μάλιστα καθώς το κινηματογραφικό συνεργείο τραβούσε πλάνα, ο Πιτ περπάτησε δίπλα στον Κάρλος Σάινθ της Ferrari. Απομένει να δούμε αν ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοζίνσκι θα συμπεριλάβει το συγκεκριμένο πλάνο στην ταινία.

Ο πρώην οδηγός της F1, Χάιντς Χάραλντ Φρέντζεν, ανέβασε στο twitter σχετικό βίντεο.

Who is that Driver?

Sorry, I don’t now all of them pic.twitter.com/x16VOMEBRd