Ο Μαξ Φερστάπεν συνέχισε τη φετινή κυριαρχία του κερδίζοντας και στο Σίλβερστον, Νόρις και Χάμιλτον στο βάθρο.

Το GP Μ.Βρετανίας, ο 10ος φετινός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 είχε για νικητή τον Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing δεν επικράτησε κατά κράτος, όπως έκανε συνήθως φέτος, αλλά κατάφερε να φτάσει στην 8η φετινή του νίκη και 44η στην καριέρα του. Εξαιρετικό αγώνα έκανε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, που τερμάτισε στη 2η θέση, και ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes πήρε την 3η θέση στο αγαπημένο του Σίλβερστον.

Verstappen wiiiiins the British Grand Prix! 💪



It's his second win at Silverstone, and his SIXTH in a row!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/rKmil24hUQ — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Εκκίνηση

Ενώ πολύ λίγη ώρα πριν από την εκκίνηση ο ήλιος έλαμπε πάνω από το Σίλβερστον, τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από συννεφιά και με την απειλή της βροχής να πλανιέται στον αέρα. Οι περισσότεροι από τους οδηγούς επέλεξαν να ξεκινήσουν με τα μεσαία ελαστικά της Pirelli, με τον Ράσελ να είναι ο μόνος της πρώτης 10άδας που είχε στο μονοθέσιό του τα μαλακά.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και οι δύο McLaren ξεκίνησαν πολύ καλά, με τον Λάντο Νόρις να περνά καθαρά τον Μαξ Φερστάπεν και να στρίβει πρώτος στην πρώτη στροφή. Ο Φερστάπεν χρειάστηκε να αμυνθεί στην επίθεση του Όσκαρ Πιάστρι και τελικά κατάφερε να κρατήσει τη 2η θέση, μπροστά από τον Αυστραλό.

Ο Σαρλ Λεκλέρ κράτησε την 4η θέση και ο Τζορτζ Ράσελ πέρασε τον Κάρλος Σάινθ για να πάρει την 5η θέση από τον Ισπανό της Ferrari. Ο Λούις Χάμιλτον βγήκε εκτός γραμμής και για λίγο εκτός πίστας, πέφτοντας στην 9η θέση, πίσω από Αλόνσο και Γκασλί, αλλά γρήγορα πέρασε τον Γάλλο της Alpine και ανέβηκε 8ος. Ο Σέρχιο Πέρεζ δεν έκανε πρόοδο από τη 15η θέση και παρέμεινε εκεί.

Ο νόμος του Μαξ

Η χαρά του Νόρις, και των εκατοντάδων χιλιάδων Βρετανών που είχαν πλημμυρίσει το Σίλβερστον, κράτησε μόνο πέντε γύρους, αφού όταν ενεργοποιήθηκε το DRS ο συνδυασμός του Ολλανδού και της ταχύτατης Red Bull ήταν ασυναγώνιστος, και ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας πέρασε στην πρώτη θέση του αγώνα.

Πιο πίσω όμως είχαν σχηματιστεί δύο μεγάλες μάχες. Ο Ράσελ με τα μαλακά ελαστικά πίεζε ασφυκτικά τον Λεκλέρ για την 4η θέση ενώ ο Χάμιλτον είχε κολλήσει πίσω από τον Αλόνσο. Κι ενώ ο Ράσελ δεν έδειχνε να μπορεί να περάσει, ο Χάμιλτον τα κατάφερε γρήγορα και ανέβηκε στην 6η θέση, για να αρχίσει να καταδιώκει τον Σάινθ.

LAP 5/52



Verstappen zips past Norris to re-take the lead at Brooklands



But the McLarens are sticking with him for the time being!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/5LPLMPp8kB — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Ο Φερστάπεν μπορεί να πέρασε τον Νόρις, ωστόσο δεν κατάφερνε να απομακρυνθεί, όπως τον έχουμε συνηθίσει να κάνει όταν βρίσκεται στην πρώτη θέση. Για αρκετούς γύρους ο Νόρις παρέμενε μέσα στη ζώνη του DRS και δεν άφηνε τον Ολλανδό σε ησυχία.

Τη βαθμολογούμενη 10άδα στο πρώτο στάδιο του αγώνα έκλειναν ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος πίεζε τον Αλόνσο για την 8η θέση, και η έκπληξη του Σίλβερστον, ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams. O Σέρχιο Πέρεζ είχε αρχίσει να κάνει πρόοδο και είχε φτάσει στην 11η θέση. Ο Εστεμπάν Οκόν ήταν ο πρώτος οδηγός που εγκατέλειψε, όταν κλήθηκε από την Alpine να μπει στο γκαράζ και να παρκάρει το μονοθέσιό του.

Η στρατηγική στο προσκήνιο

Ενώ ο Φερστάπεν είχε πια ξεφύγει με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων από τον Νόρις, ο Σαρλ Λεκλέρ δεχόταν ασφυκτική πίεση από τον Ράσελ και έτσι η Ferrari έκανε πρώτη την κίνησή της και κάλεσε τον Μονεγάσκο για αλλαγή ελαστικών. Ο Λεκλέρ «ξεφορτώθηκε» τα μεσαία ελαστικά και έβαλε τα σκληρά, προσπαθώντας ταυτόχρονα να κάνει δύο πράγματα: να κάνει το undercut στις McLaren που ήταν μπροστά του και να καλύψει την ίδια σκέψη που μπορεί να έκαναν στη Mercedes με τον Ράσελ.

Η κίνηση του Λεκλέρ πάντως δεν προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση, καθώς για αρκετούς γύρους κανείς άλλος οδηγός δεν τον ακολούθησε στα pit. Στο μεταξύ, ο Πέρεζ είχε περάσει τον Άλμπον και είχε μπει στη βαθμολογούμενη 10άδα, ωστόσο ήταν ακόμα μακριά από τις θέσεις του βάθρου.

LAP 19/52



Leclerc is the first of the front-runners to pit from P4, returning to the track P12 with a set of hard tyres#BritishGP #F1 pic.twitter.com/AektoHUi3Y July 9, 2023

Εκείνος που έκανε την επόμενη κίνηση ήταν ο περσινός νικητής του αγώνα, ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος μπήκε για αλλαγή ελαστικών λίγο μετά το μέσον του αγώνα. Επόμενος ήταν ο Ράσελ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει, κρατώντας τα μαλακά ελαστικά για πάνω από το μισό αγώνα. Το pit stop της Mercedes όμως ήταν αργό και ο Βρετανός, που έβαλε τα μεσαία ελαστικά, επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Λεκλέρ.

Ο Ράσελ, με το πλεονέκτημα της μαλακότερης γόμας ελαστικών, έφτασε γρήγορα πίσω από τον Λεκλέρ και μια πολύ ωραία κίνηση τον πέρασε από την εσωτερική για να περάσει μπροστά του. Η στρατηγική της Mercedes, παρά το αργό Pit stop, κέρδισε.

Ευκαιρία για pit stop

Στον 33ο γύρο η Haas του Κέβιν Μάγκνουσεν έμεινε ακινητοποιημένη μέσα στην πίστα, με φλόγες να βγαίνουν από το πίσω μέρος, και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του. Αυτό έδωσε το έναυσμα σε όσους δεν είχαν κάνει ακόμα pit stop να μπουν στα pit και να τα αλλάξουν. Ο Φερστάπεν άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με μαλακά, όπως έκανε και ο Χάμιλτον, αλλά ο Νόρις έβαλε τα σκληρά.

Ο μεγάλος κερδισμένος από αυτήν τη διαδικασία ήταν ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε στην 3η θέση, πίσω από τους Φερστάπεν και Νόρις και μπροστά από τον Πιάστρι. Το πλεονέκτημα του Βρετανού ήταν ότι είχε μαλακά ελαστικά στο μονοθέσιό του ενώ οι δύο McLaren εμπρός και πίσω του είχαν τα σκληρά. Ο Ράσελ βρισκόταν στην 5η θέση, μπροστά από τον Αλόνσο, και ακολουθούσαν οι Σάινθ, Πέρεζ, Άλμπον και Λεκλέρ, ο οποίος έκανε και δεύτερο pit stop για να βγάλει τα σκληρά ελαστικά και να βάλει τα μεσαία.

Επανεκκίνηση

Όταν η πίστα καθαρίστηκε και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας επέστρεψε στα pit, ο αγώνας ξαναξεκίνησε με τον Φερστάπεν να ξεφεύγει εύκολα από τον Νόρις. Ο οδηγός της McLaren ωστόσο είχε το νου του περισσότερο στον Χάμιλτον που βρισκόταν πίσω του παρά στον Φερστάπεν μπροστά του. Ο Νόρις στους πρώτους γύρους μετά την επανεκκίνηση οδήγησε πολύ καλά, αμυνόμενος στον Χάμιλτον, και κατάφερε να διατηρήσει τη 2η θέση, παρά το μειονέκτημα των σκληρότερων ελαστικών.

Ακόμα και όταν ενεργοποιήθηκε το DRS, ο Νόρις κατάφερνε να αμυνθεί με επιτυχία. Το ίδιο έκανε και ο Όσκαρ Πιάστρι στην 4η θέση, που κρατούσε τον Ράσελ πίσω του. Οι μεγάλες μάχες δόθηκαν πιο πίσω, με τον Πέρεζ να περνά τον Σάινθ για την 7η θέση. Από εκεί ξεκίνησε η κατηφόρα για τον οδηγό της Ferrari, αφού αμέσως μετά τον πέρασαν διαδοχικά οι Άλμπον και Λεκλέρ, ρίχνοντάς τον στη 10η θέση. Ο Σάινθ ήταν από τους οδηγούς που δεν μπήκαν για αλλαγή ελαστικών κατά τη διάρκεια του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και είχε μείνει στην πίστα με φθαρμένα σκληρά ελαστικά.

LAP 44/52



Off goes Sainz... through goes Albon!



Perez, Albon AND Leclerc all get through past Sainz in a very painful few corners#BritishGP #F1 pic.twitter.com/THuzy8eSgR — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Τη στιγμή που ο Πιερ Γκασλί επέστρεφε «κουτσαίνοντας» στο γκαράζ της Alpine για να εγκαταλείψει, ύστερα από σύγκρουση με τον Στρολ, ο Σέρχιο Πέρεζ κατάφερε να περάσει και τον Φερνάντο Αλόνσο για να ανέβει στην 6η θέση.

Φερστάπεν μέχρι το τέλος

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν απειλήθηκε στους γύρους που απέμεναν και είδε πρώτος την καρό σημαία, κατακτώντας την 8η νίκη του φέτος. Ο Λάντο Νόρις έφερε τη McLaren στη 2η θέση, στον εντός έδρας αγώνα της, και ο Λούις Χάμιλτον διπλασίασε τη χαρά των Βρετανών, παίρνοντας την 3η θέση. Ακολούθηαν οι Όσκαρ Πιάστρι, Τζορτζ Ράσελ, Σέρχιο Πέρεζ, Φερνάντο Αλόνσο, Άλεξ Άλμπον, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Μ. Βρετανίας

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες το GP Ουγγαρίας, το 3ήμερο 21-23 Ιουλίου.

Αποτελέσματα