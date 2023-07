Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να αποτρέψουν την είσοδο των ακτιβιστών του Just Stop Oil.

Εξαιρετικά πιθανό χαρακτηρίζουν οι αρχές της Βρετανίας το ενδεχόμενο εισβολής ακτιβιστών στην πίστα του Σίλβερστον, πριν το σημερινό Grand Prix της Formula 1. Ο οργανισμός Just Stop Oil σχεδιάζει να περάσει το μήνυμά του για την κλιματική αλλαγή, όπως έκανε πρόσφατα σε μία σειρά από αθλητικές διοργανώσεις αλλά και εκδηλώσεις στην Μ. Βρετανία.

Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, η αστυνομία θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου (Facial Recognition) ώστε να αποτρέψει τους ακτιβιστές από το να περάσουν τις εισόδους του Σίλβερστον. Άλλωστε παρόμοια εισβολή είχε σημειωθεί πέρυσι, κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού.

Ακτιβιστές του Just Stop Oil μπήκαν πριν λίγες ημέρες σε γήπεδο του Grand Slam Wimbledon, ρίχνοντας πορτοκαλί κονφετί στο γρασίδι.

Κάτι ανάλογο έπραξαν και στο γάμο του πρώην Υπουργού Οικονομικών, Τζορτζ Όσμπορν.

You look good in orange @George_Osborne — congratulations to the newlyweds. pic.twitter.com/LARxEoraU2