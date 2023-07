Μία κίνηση του Ισπανού προκάλεσε τα ειρωνικά σχόλια του ομόσταβλού του στη Scuderia Ferrari.

H Scuderia Ferrari πήγε στο Σίλβερστον με υψηλές προσδοκίες, μιας και πέρυσι εκεί είχε κάνει το 1-3 στις κατατακτήριες δοκιμές και είχε κατακτήσει και τη νίκη με τον Κάρλος Σάινθ. Την πρώτη και μοναδική έως τώρα στην καριέρα του Ισπανού στον μαγικό κόσμο της Formula 1.

Φέτος η μάχη της pole position δεν εξελίχθηκε το ίδιο καλά, τα ιταλικά μονοθέσια έμειναν πίσω από τον σταθερό εδώ και πέντε αγώνες pole man, Μαξ Φερστάπεν, αλλά και πίσω από τους οδηγούς της McLaren. Έτσι, οι Σαρλ Λεκλέρ και Σάινθ θα εκκινήσουν από τις θέσεις 4 και 5.

Κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων, είχαν στιγμές ασυνεννοησίας. Ενώ ήταν η σειρά του Μονεγάσκου να βγαίνει πρώτος στην πίστα, ο Ισπανός έσπευσε στο pit lane και μόνο μετά από οδηγία της ομάδας παραχώρησε τη θέση, την οποία όμως ανέκτησε στο τέλος του γύρου προθέρμανσης, προσπερνώντας τον ομόσταβλό του στην τελευταία στροφή του ιστορικού σιρκουί.

Αμφότεροι προκρίθηκαν τελικά στο Q3 αλλά η κίνηση του Σάινθ προκάλεσε τον εκνευρισμό και τα ειρωνικά σχόλια του Λεκλέρ. Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

A difference of opinion at Ferrari during qualifying 📻#BritishGP #F1 pic.twitter.com/zWW2fLzyR8