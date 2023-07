Ο Μαξ Φερστάπεν έφερε στο Σίλβερστον τη Red Bull στην πρώτη θέση της εκκίνησης για 5η φορά στη σειρά φέτος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP M. Βρετανίας ήταν για μία ακόμα φορά η ευκαιρία στον Μαξ Φερστάπεν να αποδείξει τη φετινή του κυριαρχία στη Formula 1. Ο Ολλανδός πρωταθλητής ήταν ταχύτερος όλων με το μονοθέσιο της Red Bull Racing και κατέκτησε την 27η pole position της καριέρας του, που ήταν η 7η φετινή (σε 10 αγώνες) και 5η στη σειρά. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχει τον εντυπωσιακό Λάντο Νόρις. Οι McLaren έκλεψαν την παράσταση, με τον Όσκαρ Πιάστρι να παίρνει την 3η θέση.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκίνησαν με την πίστα του Σίλβερστον να είναι ακόμα νωπή από τη δυνατή βροχή που έπεσε στο τέλος του FP3 και κράτησε για αρκετή ώρα. Καθώς η πιθανότητα βροχής παρέμενε πολύ μεγάλη, οι ομάδες δεν ήταν βέβαιες για το ποια ελαστικά ήταν τα κατάλληλα για τις συνθήκες και άλλες επέλεξαν ενδιάμεσα ελαστικά για τους οδηγούς τους ενώ άλλες προτίμησαν να ρισκάρουν με σλικ από το ξεκίνημα.

Από τους πρώτους γύρους έγινε ξεκάθαρο ότι η πίστα ήταν αρκετά στεγνή και όσοι είχαν βάλει τα ενδιάμεσα (ανάμεσα τους και οι δύο Ferrari) αμέσως μπήκαν στα pit για να τα αλλάξουν. Ο Λούις Χάμιλτον, που ήταν από τους πρώτους που έκανε γρήγορη προσπάθεια, είχε έξοδο στην αμμοπαγίδα αλλά ευτυχώς δεν χτύπησε πουθενά και κατάφερε να συνεχίσει.

Με τις συνθήκες να είναι αρκετά περίεργες, δηλαδή σταγόνες βροχής να πέφτουν αλλά η πίστα να γίνεται ταχύτερη σε κάθε πέρασμα, ο Αλόνσο έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο για να ανέβει στην πρώτη θέση, προτού τον ξεπεράσει για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου ο Φερστάπεν, και με τον Λεκλέρ στην 3η θέση.

Ωστόσο, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες σήμαιναν ότι η μάχη για την αποφυγή των πέντε τελευταίων θέσεων και του αποκλεισμού ήταν ακόμα πιο σκληρή. Σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκε ο Άλεξ Άλμπον, ο οποίος είδε τον γρήγορο γύρο του να διαγράφεται λίγα λεπτά πριν από το τέλος.

🚩 RED FLAG 🚩



Kevin Magnussen has stopped out on track with just three minutes remaining in Q1#BritishGP #F1 pic.twitter.com/BWbYSFxsyv — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

Οι εξελίξεις όμως μπήκαν στην αναμονή 3:11 πριν από το τέλος, όταν η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία. Ο λόγος της διακοπής ήταν ότι το μονοθέσιο της Haas του Κέβιν Μάγκνουσεν έμεινε ακινητοποιημένο στη μέση της πίστας λόγω βλάβης και έπρεπε όλοι οι υπόλοιποι να επιστρέψουν στα pit για να μπορέσουν οι άνθρωποι της πίστας να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή και τα 19 μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για την τελική και αποφασιστική προσπάθειά τους. Η πίστα είχε βελτιωθεί πολύ στο μεσοδιάστημα, οι χρόνοι έπεσαν δραματικά και η κατάταξη ανακατεύτηκε για τα καλά. Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος όλων, αλλά το μεγάλο θύμα αυτής της απρόβλεπτης κατάταξης ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος έμεινε στη 16η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Εκτός από τον Μεξικανό και τον Μάγκνουσεν, αποκλείστηκαν επίσης οι Τσουνόντα, Ζου και Ντε Βρις. Οριακά πέρασε ο Αλόνσο στη 15η θέση.

Q2

Το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με την πίστα να είναι ακόμα στεγνή και τα μονοθέσια ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειές τους. Οι οδηγοί που βγήκαν στην πίστα ήταν 14 και όχι 15, αφού στο τέλος του Q1 o Βάλτερι Μπότας αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και πάρκαρε το μονοθέσιο της Alfa Romeo στην άκρη της πίστας.

Οι πρώτοι χρόνοι δεν ήταν ιδιαίτερα καλοί αλλά με την πάροδο των γύρων έπεφταν ολοένα. Ο Αλόνσο με την Aston Martin ήταν αρχικά ταχύτερος, με τον Άλεξ Άλμπον της Williams, ο οποίος εντυπωσιάζει όλο το 3ήμερο, να τον ακολουθεί από κοντά και τον Λεκλέρ στην 3η θέση.

Fernando Alonso is setting the pace, with Alex Albon just behind 🤏



5 minutes of Q2 to go! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/YZ9QAWFYon — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

Οι χρόνοι συνέχισαν να πέφτουν και από την πρώτη θέση του πίνακα πέρασαν αρκετά ονόματα, μέχρι να εγκατασταθεί εκεί τελικά ο Μαξ Φερστάπεν. Το ενδιαφέρον όμως γρήγορα στράφηκε στις πίσω θέσεις και στη μάχη για την είσοδο στη 10άδα. Εκτός από τον Μπότας, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο Q2, από τη συνέχεια αποκλείστηκαν οι Χούλκενμπεργκ, Στρολ, Οκόν και Σάρτζεντ.

Q3

Η «δαμόκλειος σπάθη» της βροχής παρέμενε πάνω από Σίλβερστον και στο ξεκίνημα του Q3 αλλά νερό δεν έπεφτε από τον ουρανό και έτσι η πίστα παρμένε στεγνή. Έτσι, οι προσπάθειες στο τρίτο και αποφασιστικό σκέλος ξεκίνησαν με σλικ ελαστικά.

Οι δύο Mercedes ήταν τα πρώτα μονοθέσια που βγήκαν στην πίστα όταν άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pit lane, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν λίγο αργότερα. Ωστόσο από τους 10 οδηγούς μόνο ο Φερστάπεν είχε στη διάθεσή του φρέσκα μαλακά ελαστικά για αυτήν την πρώτη προσπάθεια, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με χρησιμοποιημένα.

Δεν ήταν περίεργο επομένως που ο Ολλανδός της Red Bull ήταν ταχύτερος όλων στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια, και μάλιστα με διαφορά άνω των 6 δεκάτων του δευτερολέπτου από τον δεύτερο, που ήταν ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους, έβαλαν φρέσκα μαλακά ελαστικά και ξαναβγήκαν στην πίστα για τον ένα γύρο που θα τα έκρινε όλα. Οι χρόνοι βελτιώθηκαν, αλλά κανείς δεν κατάφερε να ρίξει τον Μαξ Φερστάπεν από την κορυφή. Ο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν ο μοναδικός που κινήθηκε ταχύτερα από τον προηγούμενο γύρο του Ολλανδού αλλά ο πρωταθλητής βελτίωσε ακόμα περισσότερο το χρόνο του και εξασφάλισε την pole position.

Οι εντυπωσιακές McLaren ακολούθησαν, με τον Λάντο Νόρις στη 2η θέση και τον Όσκαρ Πάστρι στην 3η, μπροστά από τις Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Ακολούθησαν οι Τζορτζ Ράσελ, Λούις Χάμιλτον, Άλεξ Άλμπον, Φερνάντο Αλόνσο και Πιερ Γκασλί.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα