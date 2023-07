Η μάχη για την pole position του πέμπτου αγώνα του WEC στη φετινή σεζόν εξελίχθηκε σε θρίλερ ανάμεσα στις Toyota και Ferrari.

H πρώτη μάχη του αγωνιστικού τριημέρου για τις 6 Ώρες της Μόντσα για το WEC είχε νικήτρια την Toyota Gazoo Racing. H ιαπωνική ομάδα χάρη στον Καμούι Κομπαγιάσι του #7 GR010 Hybrid εξασφάλισε την pole position με χρόνο 1:35,358. Στη 15λεπτη διαδικασία, ο Ιάπωνας ήταν αυτός που ξεχώρισε και ξεπέρασε τον Αντόνιο Φούοκο της #50 Ferrari 499P για μόλις 0,017 δευτερόλεπτα, σε μία μάχη που «έκοψε» την ανάσα. Από την 3η θέση θα εκκινήσει το #8 Toyota, το οποίο στα χέρια του Μπρέντον Χάρτλεϊ ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από το χρόνο της pole position.

Στην 4η θέση στα τελικά αποτελέσματα βρέθηκε η Peugeot με το #93 9Χ8 Hybrid να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ενώ την πρώτη 5άδα έκλεισε το #2 αγωνιστικό πρωτότυπο της Cadillac. H ταχύτερη Porsche 963 ήταν η #5 στην 8η θέση της κατάταξης. Ωστόσο η διαφορά από την Toyota που πήρε την pole position ήταν μόλις 0,615 δευτ.

Στην LMP2, είδαμε μια συναρπαστική μάχη ανάμεσα σε 11 αγωνιστικά. Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα με το #41 της Team WRT, o οποίος σημείωσε το 1:39,354 και έδωσε στην ομάδα του μια εντυπωσιακή pole position. Στη 2η θέση ήταν η Team Jota με το #28 Oreca, ενώ η United Autosports με το #22 αγωνιστικό πρωτότυπο βρέθηκε στην 3η θέση.

Robert Kubica takes first pole position of the season for the #41 Team WRT 💪#WEC #6HMonza @followWRT pic.twitter.com/N5CxHg1Lbj — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 8, 2023

Στην GTE, οι Iron Dames χάρη στη Σάρα Μπόβι στη #85 Porsche έδειξαν για μία ακόμη φορά τη δυναμική τους και πήραν την pole position για τις 6 Ώρες της Μόντσα. Ο χρόνος της Βελγίδας ήταν στο 1:47,632 και άφησε στη 2η θέση τη #25 Aston Martin της ORT by TF για σχεδόν μισό δευτερόλεπτο. Στην 3η θέση βρέθηκε η #77 Porsche της Dempsey-Proton.

It's a superb lap from Sarah Bovy in the No.85 Iron Dames to take LMGTE Am pole position in Monza 👏#WEC #6HMonza @SarahBovy @IronDames_ pic.twitter.com/iTwRwkm2yG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 8, 2023

Η εκκίνηση για τις 6 Ώρες της Μόντσα είναι προγραμματισμένη για τις 13:30 ώρα Ελλάδος την Κυριακή 9 Ιουλίου.

Αποτελέσματα QP 6 Ώρες Μόντσα

Φωτογραφίες: Focus Pack Media