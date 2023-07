Η γερμανική μάρκα ανανεώνει το βασικό μοντέλο της γκάμας των SUV, φρεσκάροντας την εμφάνισή του και αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό του.

Στις αρχές του νέου έτους θα λανσάρει η Volkswagen το ανανεωμένο T-Cross. Το μικρό SUV δέχεται ένα εκτεταμένο facelift, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό σε μία άκρως δημοφιλή κατηγορία. Περίπου 1,2 αυτοκίνητα έχει πουλήσει η Volkswagen μέχρι σήμερα, είτε ως T-Cross στην Ευρώπη είτε ως Tacqua και Taigun σε άλλες αγορές.

Νέα σχεδίαση στο εμπρός και το πίσω μέρος, ποιοτικότερα υλικά στην καμπίνα, νέα συστήματα πολυμέσων και ασφάλειας, είναι οι κυριότερες αλλαγές στο T-Cross. Η φωτεινή υπογραφή του αυτοκινήτου αλλάζει πλήρως με τα νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα, με τη λωρίδα LED να εκτείνεται στην μάσκα. Για πρώτη φορά το T-Cross μπορεί να παραγγελθεί με φώτα τεχνολογίας IQ.LIGHT LED. Η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει το Grape Yellow στο αυτοκίνητο των φωτογραφιών, το ανοικτό Clear Blue Metallic και το έντονο Kings Red Metallic. Σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία, οι τιμές θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το απερχόμενο μοντέλο.

Η Volkswagen αναβαθμίζει το T-Cross και στον σημαντικό – ιδίως για τους νέους σε ηλικία πελάτες – τομέα της συνδεσιμότητας. Η στάνταρ οθόνη είναι διαγωνίου 8 ιντσών, ενώ η κορυφαία φθάνει τις 9,2 ίντσες. Επίσης στάνταρ είναι σε όλες τις εκδόσεις ο ψηφιακός πίνακας οργάνων. Παράλληλα οι μαλακές επιφάνειες και τα ποιοτικότερα υλικά δίνουν μία πιο premium αίσθηση.

Αλλά και ο τομέας πρακτικότητας του T-Cross αναβαθμίζεται. Ανάλογα με τη θέση του συρόμενου πίσω πάγκου, ο χώρος αποσκευών έχει όγκο από 385 έως 455 λίτρα (έως 1.281 λίτρα όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα). Η μπάρα μεταφοράς ποδηλάτων στο πίσω μέρος μπορεί τώρα να σηκώσει φορτίο έως 75 κιλά, επιτρέποντας την μεταφορά και ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Βασική έκδοση κινητήρα είναι αυτή του 1.0 TSI με 95 ίππους, ενώ θα είναι διαθέσιμες επίσης με 110 και 116 ίππους. Κορυφαίο T-Cross αυτό με τον τετρακύλινδρο 1.5 TSI ισχύος 150 ίππων, στάνταρ με το 7τάχυτο DSG.

💪 High-end interior, new front design and more: please welcome the new T-Cross*! 😍 #Volkswagen #VW #VWTCross



*near-production prototype pic.twitter.com/SQCew7tOu6