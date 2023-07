Ένας ήταν ο οδηγός που ξεχώρισε με την εμφάνισή του στο Red Bull Ring της Αυστρίας και οδηγούσε μονοθέσιο με το χρώμα της παπάγιας.

Από την Παρασκευή ο οδηγός που μπήκε «σφήνα» στους συνήθεις ύποπτους για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός εκκίνησε το Grand Prix Αυστρίας από την τέταρτη θέση, ωστόσο κανείς δεν περίμενε να έχει την απόδοση που έδειξε στο Red Bull Ring.

Σε αντίθεση με τη Βαρκελώνη, έναν αγώνα στον οποίο εκκίνησε δεύτερος αλλά είχε κάκιστο ρυθμό, ο Νόρις πάλεψε και έδειξε πως είχε το τρίτο ταχύτερο αυτοκίνητο στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα έδωσε σκληρή μάχη με τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG και στο τέλος του αγώνα δεν άφησε τον Φερνάντο Αλόνσο να τον πλησιάσει ώστε να τον απειλήσει.

Η εμφάνισή του στο Red Bull Ring εντυπωσίασε το κοινό της Formula 1. Μάλιστα, αναδείχθηκε Driver of the Day, ξεπερνώντας τους Κάρλος Σάινθ, Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν στη σχετική ψηφοφορία.

Lando Norris is your Driver of the Day in Austria! 🎉



A mighty performance for the @McLarenF1 driver 👊#AustrianGP #F1 @salesforce @LandoNorris pic.twitter.com/DguE9Wuoy3