Επιβλητική εντός έδρας νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο GP Αυστρίας με τη Red Bull να κάνει το 1-3 - δεύτερος ο Λεκλέρ.

Το GP Αυστρίας, ο 9ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και εντός έδρας για τη Red Bull Racing, εξελίχθηκε ιδανικά για τους «Ταύρους», με τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει με άνεση από την pole position και να φτάνει στις 42 νίκες στην καριέρα του. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari δεν είχε αντίδοτο στην κυριαρχία του Ολλανδού και τερμάτισε στη 2η θέση. Ο Σέρχιο Πέρεζ έσωσε τα προσχήματα και συμπλήρωσε το βάθρο, έχοντας ξεκινήσει από τη 15η θέση.

Εκκίνηση

Ο καιρός δεν έκανε τα «τερτίπια» του Σαββάτου και τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση σε στεγνή πίστα. Η πλειονότητα των οδηγών επέλεξε τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli, με εξαίρεση τους Αλόνσο, Μπότας και Μάγκνουσεν, ο οποίος μαζί με τον Ντε Βρις ξεκίνησε από το pilane, οι οποίοι προτίμησαν τη σκληρή γόμα.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο poleman Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε καλά και κράτησε τον Σαρλ Λεκλέρ πίσω του. Ο οδηγός της Ferrari ήταν πολύ επιθετικός και επιτέθηκε σε κάθε στροφή που ακολούθησε, προσπαθώντας να περάσει τον Ολλανδό, αλλά χωρίς επιτυχία.

Ο Κάρλος Σάινθ κράτησε την 3η θέση, μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έκανε πολύ καλή εκκίνηση και πέρασε τον Νόρις, ενώ κερδισμένος ήταν και ο Φερνάντο Αλόνσο, που ανέβηκε στην 6η θέση. Ο Λανς Στρολ έχασε δύο θέσεις, αφού εκτός από τον Αλόνσο τον πέρασε και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ.

LAP 1/71



TSUNODA IS INTO THE GRAVEL!



The Safety Car has been deployed ⚠️#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/EPchkLYWN1 — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Η δράση όμως διακόπηκε προτού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, γιατί εμφανίστηκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, για να καθαριστεί η πίστα από τα θραύσματα που έπεσαν σε αυτήν μετά την επαφή του Τσουνόντα με ένα άλλο μονοθέσιο στην εκκίνηση.

Επανεκκίνηση

Η διακοπή κράτησε λίγο και δύο γύρους αργότερα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας επέστρεψε στα pit και ο αγώνας ξεκίνησε ξανά. Αυτήν τη φορά όμως ο Μαξ Φερστάπεν δεν απειλήθηκε από τον Λεκλέρ και πολύ γρήγορα απομακρύνθηκε από τον αντίπαλό του, βγαίνοντας εκτός ακτίνας DRS.

Ο Λεκλέρ γρήγορα κατάλαβε ότι δεν είχε αντίδοτο για την ταχύτητα του Φερστάπεν και αναγκάστηκε να ασχοληθεί με τον ομόσταβλό του, καθώς ο Σάινθ είχε κολλήσει πίσω του και έδειχνε ταχύτερος σε εκείνο το σημείο του αγώνα. Ωστόσο, η Ferrari έδωσε εντολή στους οδηγούς της να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

LAP 4/71



The Safety Car has come in and Max times his restart perfectly! 👊



TOP 5

Verstappen

Leclerc

Sainz

Hamilton

Norris #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/0cMZLsZ2tM — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Ο Χούλκενμπεργκ δεν είχε στη Haas του τον αγωνιστικό ρυθμό να κρατήσει τη θέση του και γρήγορα την έχασε από τον Στρολ, ο οποίος ανέβηκε στην 7η και έριξε τον Γερμανό στην 8η θέση. Ο Σέρχιο Πέρεζ πιο πίσω επίσης κέρδισε μερικές θέσεις, ανεβαίνοντας μέχρι την 11η, την οποία πήρε ύστερα από σκληρή μάχη με τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Λάντο Νόρις ανέβασε το ρυθμό του και απειλούσε ανοιχτά τον Χάμιλτον που βρισκόταν μπροστά του. Ο οδηγός της McLaren βρισκόταν σταθερά μέσα στην ακτίνα του DRS αλλά δεν έδειχνε να μπορεί να απειλήσει τον συμπατριώτη του. Ο Χάμιλτον από την άλλη από πολύ νωρίς έλαβε προειδοποίηση από τους αγωνοδίκες για παραβίαση των ορίων της πίστας και κινδύνευε με ποινή.

Η μάχη των pit stop

Ο Χούλκενμπεργκ δεν είχε πλέον να ανησυχεί για την απώλεια θέσεων, αφού αναγκάστηκε να σταματήσει το μονοθέσιο της Haas με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος του, όπου βρίσκεται ο κινητήρας της Ferrari. Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και αυτό έδωσε το έναυσμα για να αρχίσουν οι οδηγοί να κάνουν την είσοδό τους στα pit για αλλαγή ελαστικών.

Σε αντίθεση με ό,τι έκαναν οι υπόλοιποι, οι Φερστάπεν και Πέρεζ δεν μπήκαν στα pit. Αυτό άφησε τον Ολλανδό επικεφαλής και ανέβασε τον Μεξικανό στην 3η θέση, πίσω από τον Λεκλέρ, ο οποίος άλλαξε τα ελαστικά του. Χαμένος από όλη αυτήν τη διαδικασία ήταν ο Σάινθ, ο οποίος βρέθηκε στην πίστα πίσω από τους Χάμιλτον και Νόρις.

LAP 19/71



WHEEL-TO-WHEEL 🤯



Sainz makes a mega move past Hamilton to take P4 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/nd8LD4c6Md — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Την ώρα που ανακοινώθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων στον Χάμιλτον, για τις παραβιάσεις των ορίων της πίστας, ο Σάινθ πέρασε τον Νόρις και ανέβηκε στην 5η θέση. Ο Ισπανός της Ferrari ήταν πολύ γρήγορος και λίγο αργότερα πέρασε και τον Χάμιλτον, ανεβαίνοντας στην 4η θέση. Στον επόμενο γύρο ο Σάινθ πέρασε και τον Πέρεζ, για να πάρει πίσω την 3η θέση.

Αχτίδα ελπίδας για τη Ferrari

Καθώς συμπληρωνόταν το πρώτο τρίτο του αγώνα, ο Φερστάπεν βρισκόταν στην πρωτοπορία για περίπου 15 δευτερόλεπτα αλλά ο Λεκλέρ τον πλησίαζε όλο και περισσότερο. Το σημαντικό στοιχείο ήταν ότι ο Μονεγάσκος είχε κάνει ένα pit stop και ο Ολλανδός όχι, κάτι που σήμαινε ότι όταν ο Φερστάπεν σταματούσε για αλλαγή ελαστικών, ο Λεκλέρ θα είχε την ευκαιρία να βρεθεί μπροστά του.

Πιο πίσω, οι Πέρεζ και Χάμιλτον έδιναν σκληρή μάχη για την 4η θέση, με τον Νόρις να παρακολουθεί από κοντά. Οι Αλόνσο, Γκασλί, Ράσελ και Άλμπον συμπλήρωναν τη 10άδα.

LAP 25/71



VERSTAPPEN PITS! LECLERC LEADS!!



Sainz is also up into P2 as Verstappen comes out behind the Ferrari driver #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/fsrurSoNRq — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Ο Μαξ Φερστάπεν αποφάσισε να μπει για pit stop λίγους γύρους αργότερα και άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με σκληρά. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στην πίστα είδε ότι τον είχαν περάσει όχι μόνο ο Λεκλέρ, κάτι που ήταν σχεδόν βέβαιο, αλλά και ο Σάινθ. Ο Ολλανδός όμως, με τη βοήθεια των φρέσκων ελαστικών και της ταχύτητας της Red Bull, κατάφερε γρήγορα να περάσει τη Ferrari του Ισπανού και να αρχίσει το κυνηγητό στον Λεκλέρ.

Ο Φερστάπεν κυνηγός

Αφού ξεμπέρδεψε με τον Σάινθ, ο Φερστάπεν έβαλε το κεφάλι κάτω και κάνοντας πολύ γρήγορους γύρους πλησίαζε τον Λεκλέρ με ταχύ ρυθμό. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων και για τον Σάινθ, για το γνωστό λόγο: παραβίαση ορίων πίστας.

Ο Λάντο Νόρις βρήκε την ευκαιρία και επιτέθηκε στον Χάμιλτον, για να πάρει την 4η θέση. Ένας άλλος οδηγός που κέρδιζε θέσεις σε εκείνο το σημείο του αγώνα ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος μετά το pit stop είχε πέσει εκτός 10άδας αλλά με διαδοχικές προσπεράσεις είχε ανέβει στην 8η θέση.

Λίγους γύρους αργότερα, ο Φερστάπεν έφτασε πίσω από τον Λεκλέρ. Ο οδηγός της Ferrari προσπάθησε να αμυνθεί όσο μπορούσε αλλά τελικά αναγκάστηκε να υποκύψει και είδε τη Red Bull να τον περνάει σχετικά εύκολα με τη βοήθεια του DRS. Μετά την προσπέραση, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Φερστάπεν απλώς εξαφανίστηκε στον ορίζοντα.

Δεύτερο pit stop

Μπαίνοντας στο τελευταίο τρίτο του αγώνα, άρχισαν και οι τελευταίες αλλαγές ελαστικών. Σε αυτό το σημείο, οι οδηγοί που είχαν ποινή 5 δευτερολέπτων (Σάινθ, Χάμιλτον, Οκόν, Άλμπον, Γκασλί) την εξέτισαν μέσα στα pit και αυτό επηρέασε τη θέση τους όταν επέστρεψαν στην πίστα.

LAP 46/71



Sainz comes into the pits and serves his 5s time penalty



Norris jumps him on track to take P4! #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yREIFD8Udi — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Ο Σάινθ βρέθηκε ακριβώς πίσω από τον Νόρις αλλά τον πέρασε σχεδόν αμέσως και ανέβηκε στην 4η θέση (ο Πέρεζ δεν είχε σταματήσει ακόμα). Ο Χάμιλτον βρέθηκε πίσω από τον Αλόνσο στην 7η θέση, σε έναν όπως αποδεικνυόταν δύσκολο αγώνα για τον Βρετανό.

Για τη Red Bull πάντως τα πράγματα πήγαιναν καλά. Ο Φερστάπεν μπήκε και βγήκε πρώτος, χωρίς προβλήματα. Ο Πέρεζ επέστρεψε στην πίστα στην 5η θέση, πίσω από τη μάχη των Σάινθ και Νόρις, και κρατούσε ακόμα ζωντανές τις ελπίδες του για βάθρο, παρότι ξεκίνησε από τη 15η θέση.

Η άνοδος του Πέρεζ

Ο Σέρχιο Πέρεζ χρειάστηκε μόνο λίγους γύρους για να φτάσει και να περάσει τον Λάντο Νόρις και ακόμα λιγότερους για να φτάσει πίσω από τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός ωστόσο αποδείχτηκε δύσκολος αντίπαλος και δεν έκανε καθόλου εύκολη τη δουλειά του Μεξικανού. Οι δύο τους πάλεψαν τροχό με τροχό για αρκετούς γύρους, μέχρι να καταφέρει ο Πέρεζ να περάσει και να ανέβει στην 3η θέση για να διασώσει έτσι έναν αγώνα, τον οποίο «χαντάκωσε» ο ίδιος με τα λάθη του στις κατατακτήριες δοκιμές.

LAP 62/71



PEREZ OVERTAKES SAINZ!



He makes the move stick finally to snatch P3#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YNkMVhSwcl — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Φερστάπεν είχε ανοίξει τη διαφορά από τον Λεκλέρ σε πάνω από 20 δευτερόλεπτα, βάζοντας τέλος στις συζητήσεις για την πιθανότητα να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του σε αυτόν τον αγώνα.

Έτσι, στο τέλος ο Μαξ Φερτάπεν πήρε άλλη μία άνετη νίκη, που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους ανθρώπους της Red Bull, αφού ήρθε μέσα στην έδρα τους, αλλά και από τους χιλιάδες Ολλανδούς που είχαν κατακλύσει τις εξέδρες. Ο Ολλανδός πήρε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, αφού δύο γύρους πριν από το τέλος είχε την άνεση να βάλει μαλακά ελαστικά για να το επιχειρήσει.

LAP 69/71



Verstappen comes into the pits to box for a fastest lap attempt!



He really wants those 26 points 😂#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/SsDDXXVJi0 — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη 2η θέση, που ήταν το μέγιστο που μπορούσε σε αυτόν τον αγώνα, και το βάθρο συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ, που έκανε «ολική επαναφορά» ξεκινώντας από την 15η θέση. Ακολούθησαν οι Κάρλος Σάινθ, Λάντο Νόρις Φερνάντο Αλόνσο, Λούις Χάμιλτον, Τζορτζ Ράσελ, Πιερ Γκασλί και Λανς Στρολ, ο οποίος έκανε τρία pit stop και πέρασε τον Άλμπον στους τελευταιους γύρους.+

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Αυστρίας

Επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος Formula 1 είναι το GP M. Βρετανίας στο Σίλβερστον το επόμενο Σαββατοκύριακο, 7-9 Ιουλίου.

Αποτελέσματα