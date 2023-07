Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για την εμπειρία του στο πλούσιο σε δράση για Grand Prix Αυστρίας που έζησε.

Από το ξεκίνημα του αγώνα στο Red Bull Ring, o Σέρχιο Πέρεζ έδινε μάχες με άλλους οδηγούς στην πίστα. Ο Μεξικανός πραγματοποίησε πολλές προσπεράσεις και τερμάτισε εν τέλει στην τρίτη θέση, πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν, και τον Σαρλ Λεκλέρ. Αυτό ήταν το πέμπτο του βάθρο στους εννέα πρώτους αγώνες της σεζόν.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Πέρεζ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλο το τριήμερο και τα συναισθήματά του για τον αγώνα: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το τριήμερο ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ήμουν πολύ άρρωστος όλο το τριήμερο, ανέβασα πολύ υψηλό πυρετό τα βράδια. Είχα φανταστική στρατηγική, η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά και ο ρυθμός μου ήταν φοβερός».

Για τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari είπε: «Ήταν σκληρή αλλά δίκαιη η μάχη μου με τον Σάινθ. Είναι πάντα απολαυστικό όταν συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ γρήγορη η Ferrari στις αργές στροφές, έχουν εξαιρετική πρόσφυση στην έξοδο. Κάναμε ένα καλό comeback στον αγώνα. Ελπίζω να είμαι πλέον σταθερός στις εμφανίσεις μου».

