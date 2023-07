F1 - Φερστάπεν: «Δεν σκέφτομαι από τώρα τον τίτλο»

Παρά την τεράστια διαφορά που έχει δημιουργήσει από τους αντιπάλους του, ο Ολλανδός οδηγός δεν έχει από τώρα στο μυαλό του τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο στη Formula 1.

Για 42η φορά στην καριέρα του στη Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν είδε πρώτος την καρό σημαία. Ο 25χρονος οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε στο Grand Prix Αυστρίας χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα. Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον Φερστάπεν και η 7η σε 9 αγώνες τη φετινή σεζόν. Παρά την απόσταση των 81 βαθμών που τον χωρίζει από τον Σέρχιο Πέρεζ, ο Ολλανδός δεν κάνει από τώρα πλάνα για το πώς θα πανηγυρίσει τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του στην F1.

«Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι από τώρα τον τίτλο. Απλά απολαμβάνω κάθε στιγμή που οδηγώ αυτό το μονοθέσιο και δουλεύω με την ομάδα. Όλο το τριήμερο κάναμε πολύ καλή δουλειά. Πολλά πράγματα μπορούν να πάνε άσχημα, ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά για εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος και εστιάζω πλέον στον επόμενο αγώνα, στο Σίλβερστον», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα, απαντώντας στις ερωτήσεις του Ντέιβιντ Κούλθανρτ.

MAX, LET’S GOOOO. 🏁🏁 He’s just won the #AustrianGP and an incredible drive from Checo to P3. pic.twitter.com/uNQRxZTWoL