F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
Η πορεία του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing προς τους τίτλους δεν μπορεί να ανακοπεί.
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Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|229
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|148
|3
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|129
|4
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|108
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|86
|6
|Charles Leclerc
|FERRARI
|72
|7
|George Russell
|MERCEDES
|70
|8
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|43
|9
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|31
|10
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|22
|11
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|17
|12
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|7
|14
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|5
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|5
|16
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|18
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|2
|19
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|20
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|336
|2
|MERCEDES
|168
|3
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|163
|4
|FERRARI
|128
|5
|ALPINE RENAULT
|46
|6
|MCLAREN MERCEDES
|17
|7
|HAAS FERRARI
|11
|8
|ALFA ROMEO FERRARI
|9
|9
|WILLIAMS MERCEDES
|7
|10
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2