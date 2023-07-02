F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας

Κώστας Παστρίμας
F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
Η πορεία του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing προς τους τίτλους δεν μπορεί να ανακοπεί.

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Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT229
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT148
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES129
4Lewis HamiltonMERCEDES108
5Carlos SainzFERRARI86
6Charles LeclercFERRARI72
7George RussellMERCEDES70
8Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES43
9Esteban OconALPINE RENAULT31
10Lando NorrisMCLAREN MERCEDES22
11Pierre GaslyALPINE RENAULT17
12Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES7
14Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES5
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI5
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT2
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT336
2MERCEDES168
3ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES163
4FERRARI128
5ALPINE RENAULT46
6MCLAREN MERCEDES17
7HAAS FERRARI11
8ALFA ROMEO FERRARI9
9WILLIAMS MERCEDES7
10ALPHATAURI HONDA RBPT2

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