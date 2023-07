To λάθος προκάλεσε χαμόγελα στον Λιούις Χάμιλτον και μέλη της ομάδας της Mercedes-AMG F1.

Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Οπότε ο Λιούις Χάμιλτον δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Ο 38χρονος Βρετανός της Mercedes-AMG μπέρδεψε το όχημα που θα τον μετέφερε στην παρέλαση των οδηγών πριν το Grand Prix Αυστρίας και κατά λάθος μπήκε σε αυτό με το όνομα και τον αριθμό του teammate του, Τζορτζ Ράσελ.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό από τις κερκίδες, μέλη της γερμανικής ομάδας επεσήμαναν γρήγορα στον Χάμιλτον το λάθος του, ο οποίος χαμογέλασε. Πάντως να μπει στο μονοθέσιο του Ράσελ φαντάζει απίθανο.

Lmao Lewis got in the wrong car!😭😭😅💜 @LewisHamilton @fastpitstop @MercedesAMGF1 #AustrianGP pic.twitter.com/GHrY5IlAOT