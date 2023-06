Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε δύσκολα να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην έδρα της Red Bull.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 είχαν πολύ έντονο ανταγωνισμό αλλά ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε τελικά να πάρει την pole position στον αγώνα που είναι ο εντός έδρας για την ομάδα του, τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής κατάφερε να ξεπεράσει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari για μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου ενώ ο Κάρλος Σάινθ πήρε την 3η θέση για την ιταλική ομάδα. Ο Λάντο Νόρις με την αναβαθμισμένη McLaren πήρε την 4η θέση.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Red Bull Ring ξεκίνησαν με αρκετά καλό καιρό αλλά με την πιθανότητα βροχής να παραμένει, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Η μικρή σε μήκος αυστριακή πίστα, που σημαίνει χρόνο γύρου λίγα δευτερόλεπτα πάνω από ένα λεπτό, σήμαινε ότι οι οδηγοί θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες από συνήθως για ένα γρήγορο γύρο.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε νωρίς έναν καλό γύρο και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα, αλλά σχετικά νωρίς, ενώ απέμεναν περίπου 12 λεπτά για το τέλος του Q1, η περίοδος διακόπηκε προσωρινά. Ο Βάλτερι Μπότας είχε έξοδο και ενώ δεν χτύπησε πουθενά, η Alfa Romeo του έμεινε ακινητοποιημένη μέσα στην πίστα. Οι αγωνοδίκες έβγαλαν τις κόκκινες σημαίες, για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο, και έτσι όλοι επέστρεψαν στα γκαράζ τους.

🚩 RED FLAG 🚩



Valtteri Bottas goes wide after Turn 1, but gets going again#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/SF2xAiwQi4 June 30, 2023

Κατά τη διάρκεια της διακοπής οι αγωνοδίκες διαπίστωσαν επίσης ότι ο Φερστάπεν είχε παραβιάσει τα όρια της πίστας στο γρήγορο γύρο του και έτσι διέγραψαν το χρόνο του, κάτι που σήμαινε ότι όταν η περίοδος ξαναξεκίνησε λίγα λεπτά αργότερα πρώτος στην κατάταξη βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren.

Ο Φερστάπεν έβαλε τα πράγματα στη θέση τους λίγο αργότερα και ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση, μπροστά από τις Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ. Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και στους οδηγούς που θα αποκλείονταν από τη συνέχεια. Την ώρα που ο Πέρεζ ανέβαινε στη 2η θέση, λίγα μόλις χιλιοστά πίσω από τον Φερστάπεν, οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο Q2 ήταν οι Γιούκι Τσουνόντα, Γκουάνγιου Ζου, Λόγκαν Σάρτζεντ, Κέβιν Μάγκνουσεν και Νικ ντε Βρις.

Εντυπωσιακό χρόνο έκανε ο Λάντο Νόρις με τη (μοναδική) αναβαθμισμένη McLaren, ωστόσο αυτός διαγράφηκε λόγω ορίων πίστας, ωστόσο ο Βρετανός είχε ήδη κάνει έναν αρκετά καλό γύρο για να περάσει με ασφάλεια στο δεύτερο σκέλος.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων οι δύο Red Bull βγήκαν αμέσως στην πίστα, και ως αναμενόταν σημείωσαν τους δύο καλύτερους χρόνους, αν και οι δύο διαγράφηκαν για το γνωστό λόγο της παραβίασης των ορίων της πίστας. Έτσι, στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ο Λάντο Νόρις, ο χρόνος του οποίου ήταν εντυπωσιακά κοντά στους διαγραφθέντες χρόνους των Red Bull.

Look out for those track limits! 👀



Verstappen and Perez find their times deleted#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YzGQhRr2yi — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Οι Φερστάπεν και Πέρεζ ανασυγκροτήθηκαν και έκαναν δεύτερη προσπάθεια, που έφερε τον Ολλανδό στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Σάινθ, που στο μεταξύ είχε περάσει τον Νόρις. Ο χρόνος του Πέρεζ όμως διαγράφηκε ξανά, όπως έγινε και με τον Αλόνσο και με διάφορους άλλους οδηγούς. Στο δωμάτιο της διεύθυνσης του αγώνα πρέπει να επικρατούσε φρενίτιδα.

Έτσι, στα τελευταία λεπτά ο Πέρεζ βρισκόταν στην 15η θέση και έπρεπε να κάνει μια προσπάθεια αρκετά καλή για να τον φέρει μέσα στη 10άδα. Στην ίδια κατάσταση βρισκόταν και ο Ράσελ, που επίσης έπρεπε να βρει ένα γρήγορο χρόνο χωρίς να πατήσει εκτός πίστας. Ο Πέρεζ τα κατάφερε και ανέβηκε 2ος, όχι όμως ο Ράσελ. Σε μια δραματική τροπή των γεγονότων, όμως, ο χρόνος του Πέρεζ διαγράφηκε για τρίτη φορά και έτσι ο Μεξικανός έμεινε εκτός. Μαζί με τον Πέρεζ αποκλείστηκαν οι Τζορτζ Ράσελ, Εστεμπάν Οκόν, Όσκαρ Πιάστρι (επίσης λόγω διαγραφής του χρόνου του) και Βάλτερι Μπότας.

Perez has his lap time deleted again 👀



The Mexican driver is out in Q2 ❌#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/uYpLmE4Rq2 — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Q3

ΤΟ τρίτο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε στον απόηχο που άφησαν οι διαδοχικές διαγραφές χρόνων, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής 10άδας. Οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με φρέσκα μαλακά ελαστικά για την πρώτη τους γρήγορη προσπάθεια, γνωρίζοντας πλέον πόσο «ακριβή» θα ήταν μια παραβίαση των ορίων της πίστας.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε έναν τρομερό πρώτο χρόνο, τον οποίο δεν κατάφεραν να πλησιάσουν οι υπόλοιποι. Εκείνος που έφτασε πιο κοντά ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, που έμεινε 2 δέκατα πίσω από τον Ολλανδό. Ήταν ωστόσο άλλα δύο δέκατα ταχύτερος από τον Κάρλος Σάινθ, με τον Λάντο Νόρις ακριβώς πίσω από τον Ισπανό και μπροστά από τους Λούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για φρέσκα ελαστικά και βγήκαν ξανά στην πίστα για τη δεύτερη αποφασιστική προσπάθειά τους. Πρώτος έκανε το γύρο του ο Άλεξ Άλμπον, ο οποίος ήταν εντυπωσιακά γρήγορος, αλλά… παραβίασε τα όρια πίστας και ο χρόνος του διαγράφηκε.

Η δεύτερη προσπάθεια του Φερστάπεν ήταν πιο γρήγορη από την πρώτη και έδωσε στον Ολλανδό την pole position. Αυτή δεν ήρθε εύκολα, ωστόσο, αφού ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari σημείωσε το δεύτερο χρόνο, μόλις 48 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν τρίτος, με τον Λάντο Νόρις να παίρνει μια εντυπωσιακή 4η θέση. Ακολούθησαν οι Λούις Χάμιλτον, Λανς Στρολ, Φερνάντο Αλόνσο, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Πιέρ Γκασλί και Άλεξ Άλμπον.

Max Verstappen loves a pole in Austria! ✨



2021: Pole

2022: Pole

2023: Pole#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YH7cLahinb — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Από τις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής προκύπτει η σειρά εκκίνησης το αγώνα της Κυριακής. Το Σάββατο έχουμε Qualigying shootout στις 13:00 και Αγώνα Σπριντ στις 17:30.

Αποτελέσματα