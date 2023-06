Για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix της F1, η Pirelli επιλέγει τις ίδιες διαθέσιμες γόμες στη γκάμα της.

Τριήμερο με φουλ αγωνιστική δράση έχουμε μπροστά μας, με τον μαγικό κόσμο της Formula 1 να επιστρέφει επί ευρωπαϊκού εδάφους και να επισκέπτεται την Αυστρία. Ο ένατος αγώνας της χρονιάς διεξάγεται στο Red Bull Ring κι ακριβώς όπως συνέβη και στο Μοντρεάλ, η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της.





Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια του αυστριακού Grand Prix, τη γόμα C3 ως P Zero λευκή σκληρή, τη C4 ως P Zero κίτρινη μέση και την C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

Τριήμερο με Sprint

Όλα αυτά, σε ένα τριήμερο με ιδιαιτερότητες αφού είναι ο δεύτερος αγώνας στο φετινό καλεντάρι της Formula 1 με δομή Sprint. Αυτό σημαίνει πως οι κατατακτήριες δοκιμές έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από μια μόνο περίοδο ελεύθερων δοκιμών το πρωί της ίδιας ημέρας. Η μάχη της pole θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης του Κυρίως Αγώνα της Κυριακής.





Το Σάββατο θα λάβει χώρα το Sprint Shootout που καθορίζει το grid για τον αγώνα Sprint που θα διεξαχθεί το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των τριών σύντομων μερών που αποτελούν το Sprint Shootout (διάρκειας 12, 10 και οκτώ λεπτών αντίστοιχα) οι ομάδες θα πρέπει να τοποθετήσουν νέα ελαστικά και να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα για το Q1 και το Q2. Στο Q3, θα χρησιμοποιηθεί μόνο η μαλακή γόμα.

Τα χαρακτηριστικά της πίστας

Το Red Bull Ring έχει μήκος 4.318 μέτρα, μόνο 10 στροφές και τον μικρότερο χρόνο γύρου από οποιαδήποτε πίστα του πρωταθλήματος. Το ρεκόρ γύρου ανήκει στον Κάρλος Σάινθ αλλά δεν τον πέτυχε με τη Ferrari με την οποία αγωνίζεται σήμερα αλλά ήρθε το 2020 – σημείωσε το 1:05.619 με μια McLaren με κινητήρα Renault και τη μαλακή γόμα C4.

Οι υψομετρικές αλλαγές στο Red Bull Ring είναι έντονες μόνο στο Σπα-Φρανκορσάμπ υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση. Υπάρχει μια διαφορά 63.5 μέτρων μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της πίστας που βρίσκεται λίγο πριν τη στροφή 1 και του υψηλότερου σημείου, μετά τη στροφή 2.

Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στη σημερινή διαμόρφωση της αυστριακής πίστας είναι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τέσσερις νίκες. Ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής είναι η Mercedes-AMG με έξι νίκες, ευγενική προσφορά των Νίκο Ρόσμπεργκ, Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας – που όλοι έχουν κερδίσει από δύο αγώνες.

Οι περισσότεροι οδηγοί έκαναν δύο αλλαγές ελαστικών πέρυσι, ξεκινώντας με μέση γόμα, προτού βάλουν δυο σετ σκληρής γόμας. Υπήρχαν πολλές προσπεράσεις, ιδιαίτερα στις μεσαίες θέσεις της κατάταξης με πέντε μονοθέσια να συναγωνίζονται για τις θέσεις κάτω από το βάθρο.

Τι λέει η Pirelli

Για όσα περιμένουμε από το φετινό Grand Prix Αυστρίας, μίλησε ο Διευθυντής Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα.





Ο Ιταλός είπε: «Tο Red Bull Ring είναι μια πίστα όπου τα ελαστικά δεν ηρεμούν ποτέ. Τα μονοθέσια διασχίζουν τις 10 στροφές της πίστας σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό και οι λίγες ευθείες δε δίδουν παρά μικρή ανάπαυλα για τα ελαστικά. Η άσφαλτος έχει αρκετά υψηλή τραχύτητα, λόγω παλαιότητας της επιφάνειας, ενώ η πρόσφυση είναι υψηλή στην αρχή του γύρου. Η ελκτική πρόσφυση και τη σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι βασικά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση της υπερθέρμανσης των ελαστικών. Οι οδηγοί που δεν καταφέρνουν να ψύξουν σωστά τα ελαστικά τους μπορεί να δυσκολευτούν να αμυνθούν σε επιθέσεις αντιπάλων, ειδικά στον πρώτο και τον τελευταίο τομέα. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, με τις καιρικές συνθήκες παραδοσιακά ευμετάβλητες. Στον περσινό αγώνα η πιο διαδεδομένη στρατηγική ήταν αυτή των δυο αλλαγών. Χρησιμοποιήθηκε η μεσαία και η σκληρή γόμα. Φέτος η μια αλλαγή θα μπορούσε να είναι επιλογή αν η πτώση απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα».

LIVE σε Gazzetta και ΑΝΤ1/ΑΝΤ1+

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί LIVE και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, με τις εκπομπές -για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης- να γίνονται από την πίστα διεξαγωγής του αγώνα.



Όπως πάντα, το Gazzetta θα σας προσφέρει γύρο προς γύρο ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην πίστα του Σπίλμπεργκ, με τέσσερα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές, Sprint Shootout, Sprint και Κυρίως Αγώνα!