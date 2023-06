Ο Βουλευτής Φθιώτιδας αφήνει το Υπουργείο Οικονομικών και αναλαμβάνει το Υποδομών & Μεταφορών στη νέα κυβέρνηση.

Τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στη νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει ο Χρήστος Σταϊκούρας. Υφυπουργοί αναλαμβάνουν η Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο Νίκος Ταχιάος (πρώην Πρόεδρος Αττικό Μετρό).

Τη νέα ηγεσία του Υπουργείου περιμένει σκληρή δουλειά και αυστηρά χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν.

Μετρό, ΒΟΑΚ και Flyover

Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα στις υποδομές: Μετρό (Θεσσαλονίκης και Γραμμή 4 στην Αττική), ΒΟΑΚ, Flyover Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωση αυτοκινητοδρόμων (Πατρών - Πύργου, επέκταση Λεωφόρου Κύμης κ.α.).

Όσον αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τα πρώτα δρομολόγια για το κοινό θα γίνουν στις αρχές του 2024.

Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι επίσης να μην σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο των έργων για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αττική, το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, το Flyover Θεσσαλονίκης κ.α.

Νέος ΚΟΚ και ηλεκτρικά λεωφορεία

Στον τομέα των Μεταφορών, ο κ. Σταϊκούρας θα κληθεί να φέρει σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο νέος ΚΟΚ είχε επεξεργαστεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, όμως η παρουσίασή του είχε καθυστερήσει σημαντικά.

Οι κυριότερες αλλαγές που θα περιλαμβάνει είναι:

πιο αυστηρές ποινές για τις παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

οι ποινές θα επιβάλλονται κυρίως στον παραβάτη οδηγό και όχι στο όχημα (αφαίρεση διπλώματος και όχι πινακίδων)

μείωση του ορίου ταχύτητας σε ορισμένες ζώνες στις πόλεις, από τα 50 στα 30 χλμ/ώρα (με υπόδειξη των Δήμων)

αυτοματοποίηση του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Point System)

Αποστολή του Υπουργείου είναι και να ξεπεραστούν τα εμπόδια στους διαγωνισμούς για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων. Και σε αυτόν τον τομέα παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση.

Ποιος είναι ο Χρήστος Σταϊκούρας

Γεννήθηκε στην Λαμία, στις 12 Αυγούστου 1973. Είναι απόφοιτος του 39ου Γενικού Λυκείου Κυψέλης. Έχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, με τομέα ειδίκευσης Μηχανικός Παραγωγής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του είναι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μanagement School, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στην Τραπεζική, Department of Banking and Finance, Cass Business School, City University. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε αναστολή καθηκόντων).

Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας στις εκλογές του 2007 και επανεξελέγη στις εκλογές του 2009, του 2012 (Μάιος και Ιούνιος), του 2015 (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο), τον Ιούλιο του 2019 και το 2023 (Μάιο και Ιούνιο).

Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Από τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών. Έχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.