Ο όμιλος Renault ανακοίνωσε πως ένα γκρουπ επενδυτών με «άρωμα» Χόλιγουντ, αγόρασε ποσοστό στην ομάδα της Alpine στη Formula 1.

Σε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση προχώρησε ο όμιλος Renault. H γαλλική μάρκα επισημοποίησε την πώληση του 24% της ομάδας της Alpine στη Formula 1 έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ποσοστό που κατέληξε σε ένα γκρουπ επενδυτών, αποτελούμενο από τις Otro Capital, RedBird Capital Partners και Maximum Effort Investments.

Η αμερικανική RedBird διατηρεί ένα μεγάλο ποσοστό μετοχών στη Fenway Sports Group που έχει υπό την ιδιοκτησία της την ποδοσφαιρική ομάδα τηες Λίβερπουλ και την ομάδα μπέιζμπολ των Boston Red Sox στο MLB. Επιπλέον κατέχει ένα ποσοστό στις ποδοσφαιρικές ομάδες, Μίλαν και Τουλούζ.

H Maximum Efforts Investments τελεί υπό την ηγεσία του διάσημου ηθοποιού, Ράιαν Ρέινολντς, και του Ρομπ ΜακΈλχενεϊ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της Ρέξαμ, της ομάδα που έγινε διάσημη στις μη επαγγελματικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου και από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στη League 2.

