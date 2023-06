Σε μάχη για δύο εξελίσσεται ο γύρος του WRC στην Κένυα, με τα πληρώματα της Toyota Gazoo Racing να έχουν επιβιώσει στις απαιτητικές ειδικές διαδρομές.

Απόλυτη κυρίαρχος είναι η Toyota έπειτα από το σκέλος του Σαββάτου στο Ράλλυ Σαφάρι. Η ιαπωνική φίρμα κατέχει τις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης, όμως δύο είναι αυτοί που μάχονται σκληρά μεταξύ τους για τη νίκη. Οι Σεμπαστιέν Οζιέ και Κάλε Ροβάνπερα έχουν διαφορά μόλις 16,7 δευτερόλεπτα και όλα δείχνουν πως την τελευταία ημέρα θα δούμε μια συναρπαστική κόντρα των δύο.

Στη 13η Ειδική Διαδρομή και τελευταία του Σαββάτου, η έντονη βροχόπτωση επηρέασε σημαντικά τις προσπάθειες των πληρωμάτων, με τον Γάλλο να χάνει έδαφος έναντι του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Στην 3η θέση βρίσκεται πλέον ο Έλφιν Έβανς, ο οποίος ξεπέρασε τον teammate του, Τακαμότο Κατσούτα. Ο Βρετανός βρίσκεται όμως 2 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή και οι ελπίδες του για νίκη είναι μηδαμινές. Ο Ντάνι Σόρντο είναι ο μοναδικός οδηγός της Hyundai που κυνηγά ένα θετικό αποτέλεσμα, έπειτα από μια ακόμη καταστροφική ημέρα για την κορεατική ομάδα. Οι οδηγοί της M-Sport Ford, Οτ Τάνακ και Πιέρ-Λουί Λουμπέ είναι στις θέσεις 6 και 7.

