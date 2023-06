Η απόφαση του Βασιλιά Σαλμάν ήρθε μετά από αγώνες του κινήματος #Women2Drive αλλά και διεθνών πιέσεων.

Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 η Σαουδική Αραβία βγήκε από την ντροπιαστική λίστα ως η μοναδική χώρα που απαγόρευε με νόμο στις γυναίκες να οδηγούν. Η απόφαση του Βασιλιά Σαλμάν ήρθε μετά από αγώνες του κινήματος #Women2Drive αλλά και διεθνών πιέσεων.

#المرأة_السعوديه_تسوق

Today is a historical day for Saudi Arabia! 💚🇸🇦

Congratulations to all women 💚🚘

#Women2Drive pic.twitter.com/g85Lo11ehn