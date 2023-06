Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Ολλανδία και την πίστα του Άσεν, στην τελευταία μάχη πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Δίχως διακοπή, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται το τριήμερο 23-25 Ιουνίου με το Grand Prix Ολλανδίας. Ο όγδοος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία, με ομάδες και αναβάτες να ετοιμάζονται για την έκτη μάχη επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα πριν την καλοκαιρινή διακοπή που θα έχει διάρκεια έξι εβδομάδων.

Η πίστα του Άσεν είναι η μοναδική που βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 1949. Η διαδρομή έχει μήκος 4,5 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, έξι αριστερές και δώδεκα δεξιές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου. Τις περισσότερες νίκες στο Άσεν τις έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 3. Νικητής το 2022 ήταν ο Πέκο Μπανάια, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με το 1:32,500. Την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα διανύσουν 26 γύρους.

