Η συνέχεια στο WRC δίνεται το τετραήμερο 22-25 Ιουνίου με το Ράλλυ Σαφάρι, έβδομο αγώνα της σεζόν. Σε μία συμβολική κίνηση, οι οδηγοί της M-Sport Ford, Οτ Τάνακ και Πιερ-Λουί Λουμπέ επισκέφθηκαν το προπονητικό κέντρο του Ελιούντ Κιπτσόγκε, στην πόλη Καπταγκάτ.

Σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, οι δύο οδηγοί προπονήθηκαν για λίγο με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη σε Ρίο ντε Τζανέιρο (2016) και Τόκιο (2021), αλλά και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στον Μαραθώνιο, με χρόνο 2:01.09 από το 2022 στο Βερολίνο.

