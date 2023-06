Το αγωνιστικό μονοθέσιο που θα οδηγήσει ο αστέρας του Χόλιγουντ στην επερχόμενη ταινία για την F1 βρίσκεται στα τελικά στάδια δοκιμών.

Στο προσεχές Grand Prix Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον το τριήμερο 7-9 Ιουλίου θα αρχίσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας για τη Formula 1, με σκηνοθέτη τον Τζόζεφ Κοζίνσκι και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Ο ηθοποιός αναμένεται πέρα από το ταλέντο του στην υποκριτική, να επιδείξει και τις οδηγικές του ικανότητες.

Ο Πιτ θα οδηγήσει ένα τροποποιημένο μονοθέσιο της Formula 2 στην πίστα του Σίλβερστον. Το μονοθέσιο αυτό ξεκίνησε δοκιμές στη βρετανική πίστα, με τα πρώτα βίντεο να κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο. Την εξέλιξή του έχει αναλάβει η Mercedes-AMG και έχει προσαρμόσει το αμάξωμα στους φετινούς κανονισμούς της Formula 1.

Ήδη έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις οδήγησης ενός μονοθεσίου. Θα το οδηγήσει μόνος του στην πίστα πριν το Grand Prix του Σίλβερστον, ενώ τα κοινά πλάνα με τα πραγματικά μονοθέσια θα δημιουργηθούν στο μοντάζ.

So the Modified F2 car for Brad pitt's F1 movie is doing testing runs this week in silverstone, it's built on a F2 chassis but with F1 2023 Aero designed by Mercedes AMG pic.twitter.com/4D40ptAypj