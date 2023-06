Ο ηθοποιός Νταξ Σέπαρντ υποστηρίζει ότι σε αυτόν οφείλεται η νέα ταινία για τη Formula 1 που θα γυριστεί το επόμενο διάστημα.

Στο προσεχές Grand Prix Σίλβερστον (7-9 Ιουλίου) θα αρχίσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας για τη Formula 1, με σκηνοθέτη τον Τζόζεφ Κοζίνσκι και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, ο Πιτ θα υποδυθεί έναν παλαίμαχο οδηγό της F1 που επιστρέφει στην ενεργό δράση και ταυτόχρονα αποτελεί τον μέντορα ενός ταλαντούχου νέου οδηγού (τον οποίο υποδύεται ο Ντέιμσον Ίντρις).

Πώς όμως μπήκε στον Μπραντ Πιτ η ιδέα για μια ταινία με θέμα τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού; Σύμφωνα με τον Νταξ Σέπαρντ, αυτός ήταν που έβαλε στον Πιτ το... μικρόβιο. Μιλώντας σε podcast, ο 48χρονος Αμερικανός ηθοποιός υποστήριξε ότι πρότεινε στον Πιτ να δει τη σειρά του Netflix «Drive to Survive». Ο τελευταίος ενθουσιάστηκε και έτσι του μπήκε η ιδέα για την ταινία.

