Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, έπειτα από την νίκη του στον Καναδά.

O Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε ακόμη ένα εξαιρετικό αγωνιστικό τριήμερο μέσα στο 2023 και κατάφερε να κερδίσει με ηχηρό τρόπο στο Grand Prix Καναδά. Αυτή ήταν η έκτη του νίκη στη φετινή σεζόν, με τη Red Bull Racing να διατηρεί το απόλυτο, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ έχει κερδίσει τα άλλα δύο Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί τη φετινή σεζόν.

Η νίκη στον Καναδά ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έφτασε τις 41 στην καριέρα του στη Formula 1, όσες και ο Άιρτον Σένα. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή.

«Μισώ να συγκρίνω διαφορετικές περιόδους. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι πως όταν ήμουν μικρός ονειρευόμουν να γίνω οδηγός της Formula 1, αλλά δεν είχα φανταστεί ποτέ πως θα κατακτήσω 41 νίκες. Το να ισοφαρίζω το ρεκόρ του Άιρτον είναι καταπληκτικό. Είμαι περήφανος γι’ αυτό και ελπίζω να μην σταματήσω να κερδίζω αγώνες. Ελπίζω να συνεχίσω να κερδίζω», είπε.

So proud to be part of this team, 100 Race Wins 🏆 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/5UCL2BsFg3

Ο 25χρονος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τις 100 νίκες της Red Bull Racing στην F1. Ωστόσο θέλησε να θέσει νέο στόχο για την αυστριακή ομάδα: «Γνωρίζαμε πως στον Καναδά είχαμε την πρώτη μας ευκαιρία για να πάρουμε την 100ή νίκη. Είμαι χαρούμενος που έχουμε 100 νίκες. Έχω πάρει τις 41, ίσως πρέπει να μιλήσουμε για νέο συμβόλαιο (γέλια). Ελπίζω να πάρουμε ακόμη περισσότερες νίκες. Ο νέος στόχος τώρα είναι οι 200».

Ένα εντυπωσιακό στατιστικό για τον Ολλανδό είναι πως έχει κατακτήσει 21 νίκες στους τελευταίους 30 αγώνες.

41 wins for @Max33Verstappen... equal to the great Ayrton Senna



100 wins for @redbullracing, and eight in-a-row in 2023



A truly momentous day for both team and driver#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/vjmWdWqP6m