Ο Ολλανδός έπιασε τον θρύλο Άιρτον Σένα στην 5η θέση της κατάταξης των οδηγών με τις περισσότερες νίκες στη Formula 1.

Την έκτη νίκη του σε οκτώ αγώνες φέτος πανηγύρισε στον Καναδά ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός κρατήθηκε μπροστά στην εκκίνηση και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά στη συνέχεια. Ήταν η 41η νίκη του Φερστάπεν στη Formula 1, όσες και ο Άιρτον Σένα. Παράλληλη πρόκειται για την 100ή νίκη της Red Bull Racing στο θεσμό.

Οι πρώτες δηλώσεις του Φερστάπεν μετά το πέσιμο της καρό σημαίας έγιναν στον πρώην πρωταθλητή της F1, Τζένσον Μπάτον. «Είμαι πολύ χαρούμενος με την νίκη. Δεν ήρθαν όλα εύκολα, τα ελαστικά δεν έμπαιναν στο "παράθυρο" ιδανικής λειτουργίας τους, σήμερα έκανε κρύο συγκριτικά με την Παρασκευή. Η πίστα γλιστρούσε αρκετά, όμως τα καταφέραμε. Το να σημειώσουμε την 100ή νίκη σε Grand Prix ως ομάδα είναι κάτι το απίστευτο. Ποτέ δεν περίμενα ότι ως οδηγός θα πετύχω τόσες πολλές νίκες. Συνεχίζουμε να το απολαμβάνουμε και να δουλεύουμε σκληρά. Αυτή η μέρα είναι εξαιρετική για εμάς».

