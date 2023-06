Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της F1 για να φτάσουν στη νίκη στην μάχη του Μοντρεάλ; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο όγδοος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό Grand Prix. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 70 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται απρόβλεπτοι. Η χάραξη του σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα, ενώ η στρατηγική θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο σημερινό αγώνα. Όμως οι αλλαγές στη σειρά εκκίνησης λόγω της ποινής του Νίκο Χούλκενμπεργκ φέρνουν σε απόσταση «αναπνοής» τον Φερνάντο Αλόνσο και τους οδηγούς της Mercedes. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari και τον Σέρχιο Πέρεζ, καθώς εκκινούν στις θέσεις 10, 11 και 12.

