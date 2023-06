Δείτε πώς θα παραταχθούν οι είκοσι μονομάχοι της Formula 1 στην αρένα του Μοντρεάλ για τον όγδοο αγώνα της φετινής χρονιάς.

Έπειτα από τις ανατρεπτικές κατατακτήριες δοκιμές, στις οποίες κυριάρχησε ο Μαξ Φερστάπεν περιμέναμε διαφοροποιήσεις στη σειρά εκκίνησης. Πράγματι, οι αγωνοδίκες έκαναν υπερωρίες με πληθώρα συμβάντων να αλλάζουν την τελική μορφή του grid.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position για 25 φορά στην καριέρα του και όπως έγινε το 2022, θα έχει δίπλα του τον Φερνάντο Αλόνσο. Πίσω τους θα είναι οι δύο οδηγοί της Mercedes-AMG που θέλουν όσο τίποτα να ανέβουν στο βάθρο.

So... who's spraying the bubbly after Sunday's race? 🍾#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/YKTGSP2nux