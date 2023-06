Οι αγωνοδίκες του Grand Prix του Μοντρεάλ δεν χαρίστηκαν στον οδηγό της Ferrari.

Άσχημα νέα για τους tifosi αφού ο Κάρλος Σάινθ έλαβε ποινή από τους αγωνοδίκες του Grand Prix του Καναδά, όγδοου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.



Ο Ισπανός βρέθηκε υπό εξέταση γιατί στο τέλος του Q1 βρέθηκε σχεδόν σταματημένος πριν το τελευταίο chicane, την ώρα που ο Πιερ Γκασλί βρισκόταν σε γρήγορο, χρονομετρημένο γύρο και τον προσέγγιζε με 300 και πλέον χιλιόμετρα την ώρα!

Νωρίτερα, στο FP3, είχε βρεθεί δύο φορές στο διάβα της Williams του Άλεξ Άλμπον αλλά εκεί, οι αγωνοδίκες του χαρίστηκαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο, άσχετα αν ο οδηγός της Ferrari δικαιολογήθηκε λέγοντας πως εκείνον τον έκλεινε η Scuderia AlphaTauri του Γιούκι Τσουνόντα. Βέβαια, ο Ιάπωνας τον είχε μόλις προσπεράσει άρα ήταν παράξενη γραμμή υπεράσπισης από πλευράς του Ισπανού.

Gasly is evidently furious after his lap is ruined by Sainz #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/4STdwFhJ8p