Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG θα τα δώσει όλα ώστε να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί στον αγώνα της Formula 1 στο Μοντρεάλ.

Η ομάδα που ήθελε όσο τίποτα ένα καλό αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά ήταν η Mercedes-AMG. H γερμανική αρμάδα δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φέρει άμεσα σε κατάλληλη θερμοκρασία τα ενδιάμεσα ελαστικά στο FP3 και στις κατατακτήριες δοκιμές. Παρά τα εμπόδια που είχε μπροστά της και τον παραλίγο αποκλεισμό του Λιούις Χάμιλτον από το Q2, είχε δύο μονοθέσια στη μάχη της pole position.

Αμφότερα είχαν μόλις μία προσπάθεια στο Q3 και την αξιοποίησαν στο έπακρο. Ο Χάμιλτον ήταν τέταρτος, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ήταν πέμπτος. Το θετικό για τους δύο Βρετανούς είναι πως ο Νίκο Χούλκενμπεργκ δέχθηκε ποινή στη θέση εκκίνησής του, και αυτό τους φέρνει από μία θέση πιο κοντά στον poleman, Μαξ Φερστάπεν.

Locking out the second row of the grid. 💪



A penalty for HUL means Lewis and George will now be starting the #CanadianGP from P3 and P4. pic.twitter.com/f9XBH6vtza