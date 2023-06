Ο Βάλτερι Μπότας έκλεισε τη ναυμαχία του FP2 στο Μοντρεάλ, με την ατάκα της ημέρας.

Η Παρασκευή στον Καναδά ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με πρωταγωνιστή τον Βάλτερι Μπότας. Ο… απελευθερωμένος απ’ όταν πήγε στην Alfa Romeo οδηγός, έχει εξελιχθεί σε μία δημοφιλή φιγούρα, επιδεικνύοντας έναν ευχάριστο χαρακτήρα με πετυχημένο χιούμορ.

Αφού λοιπόν πρόλαβε να τοποθετήσει εαυτόν στην κορυφή των χρόνων της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών, στην οποία η δράση ουσιαστικά ολοκληρώθηκε προτού καλά-καλά αρχίσει, κατάφερε να πετάξει και την ατάκα της ημέρας λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περιόδου.

