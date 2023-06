Ο Πέκο Μπανάια επικράτησε μέσα από το χάος του Σάχσενρινγκ, τρεις πτώσεις είχε ο Μαρκ Μάρκεθ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Γερμανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στην πίστα του Σάχσενρινγκ ήταν μια χαοτική περίοδος σε μία πίστα που στέγνωνε και επιφύλασσε πολλές προκλήσεις για τους αναβάτες. Ο Πέκο Μπανάια όμως είχε την ταχύτητα και την ψυχραιμία για να σημειώσει με την εργοστασιακή Lenovo Ducati τον καλύτερο χρόνο και να πάρει την pole position. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχει τον Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati και 3ος θα είναι ο Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ.

Οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα με την επιφάνειά της να είναι ακόμα υγρή από τη βροχή που έπεφτε λίγο νωρίτερα αλλά να στεγνώνει γρήγορα όσο περνούσε η ώρα. Ωστόσο, τουλάχιστον για το ξεκίνημα των κατατακτήριων, είχαν στις μοτοσικλέτες τους τα βρόχινα ελαστικά της Michelin.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε φυσικά η συμμετοχή του Μαρκ Μάρκεθ στο Q1, και ο αναβάτης της Repsol Honda επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, ανεβαίνοντας από την πρώτη του κιόλας προσπάθεια στην πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.

Ο Ισπανός έκανε και δεύτερη προσπάθεια με τα βρόχινα ελαστικά αλλά, ενώ βελτίωνε το χρόνο του, έπεσε στην τελευταία στροφή. Αμέσως έτρεξε με τα πόδια στο γκαράζ της ομάδας του και πήρε τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, η οποία όμως είχε ελαστικά σλικ.

So, here's an updated summary about @marcmarquez93 👇



Slips off at T13 💥

Gets up 👍

Literally bolts back to the pits 🏃

Secures a Q2 spot at the very end 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/qE6IX0gZfZ