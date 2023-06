O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στον Καναδά για λογαριασμό της Mercedes-AMG.

Σε αντίθεση με το FP1, το FP2 του Grand Prix Καναδά ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρά τις δύο διακοπές, με ομάδες και οδηγούς να ολοκληρώνουν τα προγράμματά τους. Η βροχή καθυστέρησε, έκανε την εμφάνισή της στα τελευταία πέντε λεπτά και αυτό βοήθησε τις ομάδες να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, που είχε εκτάκτως διάρκεια 90 λεπτών ώστε να καλυφθεί το χαμένο έδαφος από το FP1, ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG με χρόνο 1:13,718. O Βρετανός σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο δεύτερο μισό του FP2, με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Μάλιστα, βρήκε «κίνηση» στο τελευταίο σικέιν και φρέναρε νωρίτερα απ’ ότι μπορούσε. Στη δεύτερη θέση ήταν ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ήταν μόλις 27 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, o οποίος είχε διαφορά 0,126 δευτερόλεπτα από την κορυφή.

Russell has a close moment with the wall!



It's a @MercedesAMGF1 1-2 as things stand, with Hamilton leading his team mate#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Yfm07VuaTH — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

Θετική ήταν η 4η θέση του Φερνάντο Αλόνσο με την αναβαθμισμένη AMR23. Ο Ισπανός μπήκε «σφήνα» ανάμεσα στους οδηγούς της Ferrari, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν ήταν μόλις 6ος. Ο Ολλανδός ήταν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Χάμιλτον, αλλά είχε 11 χλμ/ώρα υψηλότερη τελική ταχύτητα στην πίσω ευθεία.

Εντυπωσιακός ήταν ο Βάλτερι Μπότας με την 7η θέση, με τον Φινλανδό να είναι ταχύτερος των Σέρχιο Πέρεζ, Λανς Στρολ και Πιέρ Γκασλί.

Στο FP2 είδαμε οδηγούς και ομάδες να κάνουν δοκιμές με πολλά αλλά και λίγα καύσιμα, ώστε να πάρουν πολύτιμα δεδομένα για το υπόλοιπο τριήμερο. Η διαδικασία διεκόπη δύο φορές. Η πρώτη ήταν όταν ο κινητήρας της Ferrari στο μονοθέσιο του Νίκο Χούλκενμπεργκ παρέδωσε πνεύμα και ο Γερμανός σταμάτησε στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού. Η δεύτερη διακοπή ήρθε όταν ο Έστεμπαν Οκόν σταμάτησε την Alpine A523 του στο σικέιν στροφών 8 και 9, μετά από υπόδειξη της ομάδας του.

Albon runs wide and Piastri hits the wall!



This extended session of FP2 has certainly been a tricky one for our drivers 😅#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/jAIEYh914p June 16, 2023

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο, 17/6, με το FP3 στις 19:30 ώρα Ελλάδος. H πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για 80% πιθανότητα βροχής, τόσο στην τελευταία περίοδο δοκιμών, όσο και στις κατατακτήριες δοκιμές.

And the rain has arrived! 🌧️



It's caught out Oscar Piastri on softs 🫣



He luckily makes it back into the pits#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/CQhFr5DBmQ — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

Αποτελέσματα FP2 GP Καναδά

Φωτογραφίες: Mercedes