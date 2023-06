Ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σάχσενρινγκ.

Με επιτυχία και δίχως ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε το FP1 του GP Γερμανίας, το έβδομο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP για το 2023. Η διαδικασία διεξήχθη σε στεγνή πίστα για το μεγαλύτερο μέρος της, καθώς η βροχή έκανε για περίπου 10 λεπτά την εμφάνισή της.

Ταχύτερος μετά από τα πρώτα 45 λεπτά του αγωνιστικού τριημέρου ήταν ο Ζοάν Ζαρκό. Ο Γάλλος στα τελευταία λεπτά σημείωσε χρόνο 1:20,702 και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο σπεσιαλίστας του Σάχσενρινγκ, Μαρκ Μάρκεθ, για μόλις 0,152 δευτ. από τον Γάλλο της Pramac Racing. O Αλέιξ Εσπαργκαρό παρά την πτώση που είχε κατάφερε να πάρει την 3η θέση.

