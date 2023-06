Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κάνει το ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού.

Έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπής ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με το όγδοο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Καναδά, το τριήμερο 16-18 Ιουνίου. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από τον αγώνα στην Ισπανία, ταξιδεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για ένα δημοφιλή σταθμό της σεζόν.

O αγώνας στο Μοντρεάλ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πίσω στο 1978 και πρώτος νικητής ήταν ο Ζιλ Βιλνέβ. Το σιρκουί έχει πάρει το όνομα του Καναδού και είναι ένα από τα αγαπημένα των οδηγών. Η διαδρομή έχει μήκος 4.361 μέτρα, αποτελείται από 14 στροφές και διαθέτει τρεις ζώνες DRS. Την Κυριακή οι οδηγοί θα καλύψουν 70 απαιτητικούς γύρους, σε έναν αγώνα στον οποίο περιμένουμε αρκετή δράση. Τις περισσότερες νίκες έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 7, ενώ νικητής το 2022 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας έχει επιτευχθεί από τον Βάλτερι Μπότας στο 1:13,078.

