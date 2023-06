Η Pirelli ανακοίνωσε τις επιλογές της για τον όγδοο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Επιστροφή στη δράση για τον μαγικό κόσμο της Formula 1, αυτή τη φορά με ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού και τον Καναδά. Το Μοντρεάλ και το ξεχωριστό σιρκουί που φέρει το όνομα του αδικοχαμένου Ζιλ Βιλνέβ, υπόσχονται -όπως πάντα- έντονες συγκινήσεις.

Για τον εν λόγω αγώνα, τα ελαστικά που έχουν επιλεγεί από την Pirelli είναι η γόμα C3 ως P Zero λευκή σκληρή, η γόμα C4 ως P Zero κίτρινη μέση και η γόμα C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

Οι πιθανές στρατηγικές

Την πιο μαλακή γόμα, αναμένουμε όπως πέρυσι να την δούμε στις κατατακτήριες δοκιμές ενώ η μέση και η σκληρή γόμα θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα. Η στρατηγική που επιλέγουν οι περισσότεροι οδηγοί είναι αυτή των δυο pit stop αλλά κάποιοι μπορεί να κάνουν και μια αλλαγή, συμπληρώνοντας πολλούς γύρους με τη σκληρή γόμα: Ειδικά αυτοί που ξεκινούν από τις πιο πίσω σειρές.





Με βάση τα περσινά στοιχεία, ο μέσος χρόνος ενός pit stop είναι τα 18.5 δευτερόλεπτα παρότι το μήκος των pits είναι πάνω από 400 μέτρα. Οι οδηγοί μπαίνουν στο pit lane παρακάμπτοντας το τελευταίο chicane ενώ η έξοδος είναι στην στροφή 2.

Ο αγώνας διαρκεί 70 γύρους και η διαδρομή έχει 6 αριστερές και 8 δεξιές στροφές με τρεις ευθείες (μια πολύ μεγάλη). Η μέση ωριαία ταχύτητα είναι σχετικά χαμηλή, χάρη στις συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης που οφείλονται στην αλληλουχία στροφών και σημείων φρεναρίσματος.

Φόρος τιμής σε έναν θρύλο

Η πίστα Ζιλ Βιλνέβ έχει μήκος 4.361 μέτρα και πρόκειται για ημί-μόνιμη εγκατάσταση φτιαγμένη πάνω στο τεχνητό νησί της Παναγίας, στην κοίτη του ποταμού του Αγ. Λαυρεντίου.





Το πρώτο Καναδικό Grand Prix που έγινε σ’ αυτή την πίστα το 1978 και το κέρδισε ο Βιλνέβ. Όταν ο τοπικός ήρωας έχασε τη ζωή του το 1982, η πίστα πήρε το όνομά του.

Τι λέει ο προμηθευτής ελαστικών

Για την επικείμενη πρόκληση του Grand Prix στο Μοντρεάλ, μίλησε ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα.

Ο Ιταλός είπε: «Το Καναδικό Grand Prix είναι παραδοσιακά ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες στο ημερολόγιο γεμάτος συμβάντα και εκπλήξεις καθώς η πίστα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα αλλά δεν συγχωρεί λάθη. Ως συνήθως για τέτοιες διαδρομές, επελέγησαν οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4 και C5 – όπως πέρυσι. Περιμένουμε η C5 να χρησιμοποιηθεί κυρίως στις κατατακτήριες δοκιμές ενώ η C4 και η C3 θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα. Η άσφαλτος είναι σχετικά λεία σ’ αυτή τη διαδρομή που είναι κατά το ήμισυ μόνιμη και δεν χρησιμοποιείται συχνά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη βελτίωση του κρατήματος κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Σε μια πίστα όπου δεν υπάρχουν γρήγορες καμπές, καθοριστικά σημεία είναι η σταθερότητα στο φρενάρισμα, η ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των στροφών και η ακρίβεια στην αλλαγή πορείας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο καιρός. Οι συνθήκες μπορεί ν’ αλλάξουν γρήγορα από βρεγμένο σε στεγνό ενώ δεν αποκλείονται και έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας. Πέρυσι η θερμοκρασία ασφάλτου ήταν 17 βαθμούς στις κατατακτήριες δοκιμές και έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου την μέρα του αγώνα».

Το Grand Prix Καναδά θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ ενώ το Gazzetta θα έχει όπως πάντα LIVE κάλυψη όσων συμβαίνουν στην πίστα. Το Σάββατο στις 22.40 για τη μάχη της pole position και την Κυριακή, στις 20.40 για τον Αγώνα.

Φωτογραφίες: Pirelli, Red Bull Content Pool