Έπειτα από 17 ώρες δράσης, η Ferrari διατηρεί το προβάδισμα στις 24 Ώρες Λε Μαν, όμως η Toyota την καταδιώκει και μάχεται για να διατηρήσει τον τίτλο της.

Η 100ή επέτειος των 24 Ωρών Λε Μαν έχει αποδειχθεί ένας ιδιαίτερα ανατρεπτικός αγώνας. Η νύχτα στην πίστα του Σαρτ άλλαξε τα δεδομένα για τα καλά, με την τις ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για έναν αγώνα επιβίωσης, με τη Ferrari #51 να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας διαφορά 30 δευτερολέπτων από το #8 Toyota GR010. Οι δύο ομάδες δίνουν μια τρομερή μάχη, η οποία όπως όλα δείχνουν θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι και στην τελευταία στιγμή.

Quick morning wash and brush-up for the leading #51 @FerrariHypercar !

Only 25 secs between the leading Ferrari and the #8 Toyota @TGR_WEC

LIVE TIMING 👉 https://t.co/84wpugHudP#LeMansCentenary pic.twitter.com/x8LFwOSaoQ — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Στις θέσεις 3 και 4 βρίσκονται τα δύο αγωνιστικά της Cadillac Racing, με το #2 πρωτότυπο να είναι μπροστά από το #3. Η Peugeot ήταν μια από τις άτυχες της νύχτας, με το #93 9X8 κλείνει την πρώτη 5άδα. Εξαιρετική η Glickenhaus Racing με την 6η θέση του #709, ενώ πίσω βρίσκονται οι: #5 Porsche, #50 Ferrari, #708 Glickenhaus και #94 Peugeot.

Τεράστιες ανατροπές είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ένα πολύ άσχημο ατύχημα που ενεπλάκησαν τέσσερα αγωνιστικά, το #7 Toyota GR010 οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη ενώ βρισκόταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Good Morning Le Mans

Weather update: still overcast. But, that isn't stopping anyone. Still more than 10 hours of racing to go.#LeMansCentenary pic.twitter.com/whUyVHA7ds — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Επιπλέον, το #94 Peugeot 9X8 είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες στα πρώτα λεπτά της δωδέκατης ώρας. Από την τρίτη θέση, το πλήρωμα έπεσε εκτός 10άδας, χάνοντας την όποια ελπίδα είχαν για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Έξοδος τις πρωινές ώρες κατέστρεψε τον αγώνα της #6 Porsche που μαχόταν για την τέταρτη θέση. Επιπλέον η #50 Ferrari 499P είχε διαρροή λαδιού και έχασε αρκετή ώρα στο γκαράζ, ενώ εγκατάλειψη είχαμε για το #4 της Vanwall και την #75 Porsche.

Στην LMP2 έχουμε μια τρομερή μάχη ανάμεσα στις Inter Europol και Team WRT. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονται στην πρωτοπορία, με το #34 Oreca να έχει προς ώρας το πλεονέκτημα έναντι του #41.

Στην κατηγορία GTE έχουμε επίσης μια συγκλονιστική μάχη ανάμεσα στις Team Project 1, Iron Dames και Kessel Racing. Με δεδομένο πως μπαίνουν σε διαφορετικό σημείο για ανεφοδιασμό, η κατάταξη αλλάζει συνεχώς.

The @ironDames_ have glided into the top spot in LMGTE Am ! #LeMansCentenary pic.twitter.com/JZ35CpdueG — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Ακολουθήστε όλη τη δράση από τις 24 Ώρες Λε Μαν με ένα κλικ εδώ.

Κατάταξη Hypercar

Κατάταξη LMP2

Κατάταξη GTE