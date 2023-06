24 Ώρες Λε Μαν: Η Ferrari πήρε μια ιστορική pole position

Η Ferrari έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε την pole position για τις 24 Ώρες Λε Μαν στη διαδικασία της Hyperpole και μετά από 50 χρόνια, θα εκκινήσει στον ιστορικό αγώνα από την πρώτη θέση!

Εντυπωσιακή ήταν η διαδικασία της Hyperpole για τις 24 Ώρες Λε Μαν, τον τέταρτο αγώνα του WEC στο 2023! Η Ferrari πήρε την pole position στην κατηγορία Hypercar, με τον Αντόνιο Φουόκο στη #50 499P να κάνει χρόνο 3:22,982, χαρίζοντας στην ιταλική φίρμα την πρώτη της pole στο Μαν μετά το 1973.

Ο Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και χάρισε στη Ferrari το 1-2. H Toyota Gazoo Racing με το #8 GR010 Hybrid βρέθηκε στην 3η θέση, όμως λόγω της κόκκινης σημαίας δεν κατάφερε να δείξει την πλήρη δυναμική του αγωνιστικού της πρωτοτύπου. Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε η #75 Porsche 963.

Στην 5η θέση ήταν το #7 GR010 της Toyota, μπροστά από το #2 της Cadillac, ενώ ακολούθησε η #5 Porsche και το #3 Cadillac. Μάλιστα, το τελευταίο αγωνιστικό (#3) προκάλεσε την κόκκινη σημαία στη διαδικασία, όταν ο Σεμπαστιέν Μπουρντέ σταμάτησε στο σικέιν «Ντεϊτόνα», καθώς υπήρξε διαρροή λαδιού και το αγωνιστικό του πήρε φωτιά. Όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, έχασε τον ταχύτερο χρόνο του.

Antonio FUOCO (@FerrariHypercar #50) provisionally on pole as the Italian clocked a 3:22.982 to beat sister car #51. Session currently under red flag, with clock stopped at 05:15.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/B07xVHDSe8 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 8, 2023

Στην LMP2, η IDEC Sport έγραψε ιστορία με τον Πολ Λουπ Σατάν να παίρνει την pole position με ένα φανταστικό χρόνο. Ο Γάλλος σημείωσε το 3:32,923 και ήταν 0,112 δευτ. ταχύτερος του Πιέτρο Φιτιπάλντι της Team Jota. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν το #41 Oreca της Team WRT.

Στην κατηγορία GTE, ο Μπεν Κίτινγκ σημείωσε ακόμη μια εκπληκτική επίδοση για την Corvette Racing και πήρε την pole position. O Αμερικανός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 3:52,376 και ήταν 1,5 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Αχμάντ Αλ Χαρτί με την Aston Martin Vantage της ORF by TF. Στην 3η θέση ήταν η #54 Ferrari 488 της AF Corse.

Happyness in the pit for @CorvetteRacing! The team will be on the top position in the GTE Am category next Saturday ⏱3:52.376 #LeMansCentenary #WEC pic.twitter.com/wDW7hSnZSd — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 8, 2023

Η εκκίνηση του μεγάλου αγώνα θα δοθεί το Σάββατο, 10 Ιουνίου, στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Δείτε τα αποτελέσματα της διαδικασίας Hyperpole, εδώ.

Ακούστε το νέο podcast του gMotion by Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα και Στάθη Κοκκορόγιαννη στο preview για τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Φωτογραφίες: Focus Pack Media